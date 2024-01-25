ЧЖЭН: «Ли На сказала не думать слишком много. Соболенко? Совершенный игрок»

25 января 15-я ракета мира из Китая Чжэн Циньвень вышла в финал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора китаянка в двух сетах обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (WTA 93) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

После завершения встречи Чжэн провела пресс-конференцию, на которой пообщалась с журналистами:

– Поздравляю с финалом. Это ваш первый финал турнира Grand Slam, за это время вы не встретили игрока, хотя бы близкого по рейтингу к вашему будущему сопернику, Соболенко. Как это повлияет на подготовку к важному матчу?

– Я уверена, что финал будет по-настоящему конкурентным, потому что я думаю, что Соболенко, я бы сказала, одна из самых сильных хиттеров прямо сейчас в туре. У нее самая сильная подача, самый сильный удар справа и отличный удар слева. Она действительно совершенный игрок.

Как вы говорите, я не встречалась с сеяными на протяжении всего турнира, и она будет первой, с кем я столкнусь. Но, знаете, это еще один матч, так что посмотрим, что там будет в финале.

– Вы верите в судьбу? Десять лет с момента победы Ли На на Australian Open, вы снова со своим тренером, происходит много всего, что создает ощущение, что все так и должно быть.

– Я верю в судьбу. Да. Но, знаете, я стараюсь не позволять другим вещам влиять на меня, даже если это судьба.

Когда все хорошо, я верю в судьбу. Но если судьба не на моей стороне, я вообще в это не верю (улыбается).

– Будете ли вы разговаривать с Ли На перед матчем, чтобы получить совет, как с этим справиться?

– В прошлый раз она уже давала мне советы. Она сказала мне: «Не думай слишком много». Просто пойди на это. Думаю, этого достаточно (улыбается).

– Я думаю, что за последние пару лет вы добились огромного прогресса. Итак, если оглянуться на прошедшие годы, есть ли какие-то конкретные турниры или матчи, которые вселяют в вас уверенность? Что-то стало поворотным моментом в вашей карьере?

– Я не скажу, что какой-то конкретный матч перевернул мою карьеру. Я думаю, что все это просто добавляет, добавляет, продолжает понемногу добавлять. Никакого внезапного прорыва нет. Я думаю, что за всем этим прорывом стоит много работы.

Каждый матч важен. Я буду относиться к каждому матчу так же важно, как и всегда, потому что думаю, что детали в конце имеют значение.

– Я знаю, что мы, кажется, немного одержимы Ли На. Мне жаль.

– Не беспокойтесь. Я люблю ее.

– Просто вопрос об опыте. В субботу вам предстоит сыграть с соперницей, которая сыграет в третьем финале турнира Grand Slam. Для вас – первый финал. Как вы думаете, какие проблемы могут возникнуть перед кем-то с таким опытом?

– О, я думаю, что проблемы есть везде. Кто лучше разыгрывает мяч и кто может показать свой лучший теннис, тот и выиграет матч.

Да, я имею в виду, это одна из моих задач. Мне нужно с этим разобраться. Я постараюсь работать дальше. Больше мне нечего сказать. Я скажу: буду наслаждаться финалом.

– Открытый чемпионат Австралии по теннису имеет для вас какое-то особое значение?

– Конечно, это нечто особенное. Ли На здесь победила. Так что этот финал не может быть более особенным, чем здесь, на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

На стадионе меня поддерживает много китайских зрителей. Ощущение, будто я играю в Китае. Это потрясающе, да.

– Интересно, чем вы собираетесь заниматься в ближайшие два дня, чуть меньше двух дней до матча? Как вы думаете, как вы собираетесь проводить время? О чем вы подумаете перед этим важным матчем?

– Я постараюсь восстановить свое тело, чтобы прийти на 100% и иметь возможность много бегать в финале, это точно. Да, попытаюсь немного изучить соперника и посмотреть, какая будет тактика в финале, и морально подготовиться. Я думаю, что это самая важная цель, – сказала Чжэн.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2024 Чжэн Циньвень сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Встреча состоится 27 января.