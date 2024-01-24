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Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2024 21:30 – FT 1 : 0
Унион Берлин
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Германия
24 января 2024, 23:59 | Обновлено 25 января 2024, 00:23
83
0

Геррейру принес победу. Бавария обыграла Унион и приблизилась к Байеру

Наставник гостей Ненад Бьелица на 74-й минуте получил красную карточку

24 января 2024, 23:59 | Обновлено 25 января 2024, 00:23
83
0
Геррейру принес победу. Бавария обыграла Унион и приблизилась к Байеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома выиграла у «Униона» Берлин (1:0.)

Единственный гол в матче сразу после перерыва забил защитник мюнхенского клуба Рафаэл Геррейру. Кроме того, гол Гарри Кейна на 55-й минуте был отменен из-за офсайда.

Наставник Униона Ненад Бьелица на 74-й минуте получил красную карточку из-за оспаривания решения арбитром.

«Бавария» набрала 44 очка и приблизилась к лидеру – Байер имеет 48 баллов. «Унион Берлин» идет на 15-й позиции (14 очков).

Бундеслига. 13-й тур, 24 января

Бавария – Унион Берлин – 1:0

Гол: Рафаэл Геррейру, 46

Турнирная таблица

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Унион Берлин Рафаэл Геррейру Байер Ненад Бьелица
Источник Sport.ua
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