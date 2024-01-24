Геррейру принес победу. Бавария обыграла Унион и приблизилась к Байеру
Наставник гостей Ненад Бьелица на 74-й минуте получил красную карточку
В перенесенном матче 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома выиграла у «Униона» Берлин (1:0.)
Единственный гол в матче сразу после перерыва забил защитник мюнхенского клуба Рафаэл Геррейру. Кроме того, гол Гарри Кейна на 55-й минуте был отменен из-за офсайда.
Наставник Униона Ненад Бьелица на 74-й минуте получил красную карточку из-за оспаривания решения арбитром.
«Бавария» набрала 44 очка и приблизилась к лидеру – Байер имеет 48 баллов. «Унион Берлин» идет на 15-й позиции (14 очков).
Бундеслига. 13-й тур, 24 января
Бавария – Унион Берлин – 1:0
Гол: Рафаэл Геррейру, 46
Турнирная таблица
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