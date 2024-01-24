В среду, 24 января, состоится перенесенный матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Унион Берлин». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

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Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате с 41 очком, а «Унион Берлин» имеет 14 баллов и идет 15-м.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Бавария – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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