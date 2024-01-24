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Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2024 21:30 - : -
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
24 января 2024, 12:31 |
13
0

Бавария – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 21:30 поединок Бундеслиги

24 января 2024, 12:31 |
13
0
Бавария – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В среду, 24 января, состоится перенесенный матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Унион Берлин». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате с 41 очком, а «Унион Берлин» имеет 14 баллов и идет 15-м.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Бавария – Унион Берлин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Бавария Бавария - Унион Берлин Унион Берлин смотреть онлайн Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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