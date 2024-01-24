Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2024 21:30 - : -
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
24 января 2024, 04:05 | Обновлено 24 января 2024, 04:53
63
0

Бавария – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 24 января в 21:30 по Киеву

24 января 2024, 04:05 | Обновлено 24 января 2024, 04:53
63
0
Бавария – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

24 января на «Альянц-Арене» пройдет матч 13-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария»встретится с «Унионом» (Берлин). Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда получает возможность приблизиться к сенсационному лидеру этого розыгрыша. В свое время поединок пришлось переносить из-за того, что Мюнхен просто завалило снегом - в Германии футбольные матчи отнюдь не проводят при любой погоде, думая о болельщиках. В итоге сейчас рекордмайстеры вроде бы будут лучше готовы к такому поединку, ведь они постоянно играют в режиме двух матчей в неделю. Хотя в целом Звезда Юга снова вызвала немало обоснованной критики своими поражениями в Суперкубке и кубке страны и не лучшей статистикой в рамках Бундеслиги, где зимним чемпионом стал Байер. Более того, в прошлом туре дома ухитрились проиграть, при громадном преимуществе, Вердеру, 0:1. А вот аспиринщики выиграли на поле РБ Лейпциг, нарастив отрыв.

Унион (Берлин)

Клуб точно сейчас смотрится лучше, чем в тот момент, когда должны были играть планово. К концу осени резкое падение железного союза достигло дна. Как раз после поражения в начале ноября 0:4 Байеру, что стало 9-м кряду в Бундеслиге, сняли героя предыдущих лет, Урса Фишера. Теперь появился новый полноценный наставник, Бьелица. Нельзя говорить о полноценном преображении, но хотя бы ото дна более-менее оттолкнулись, столичная команда стала набирать очки и покинула зону вылета. В январе она успела разделить очки с Фрайбургом, сыграв с ним 0:0. А с Майнцем снова не смогли провести поединок вовремя, опять вмешалась погода, из-за которой решили опять перенести встречу.

Статистика личных встреч

Железные никогда не выигрывали у чемпиона. Но 3 матча из 8, в том числе осенью 2022-го года, свели вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Звезда Юга допустит вторую осечку кряду с аутсайдерами. Так что рекомендуем поставить на то, что Харри Кейн и компания на своем поле смогут обыграть гостей из столицы при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,83).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фулхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Испании
Хапоэль Тель-Авив – Прометей. Прогноз и анонс на матч Кубка Европы
Бавария Унион Берлин Бавария - Унион Берлин чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Футбол | 24 января 2024, 00:57 0
Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию

Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Футбол | 23 января 2024, 16:34 3
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб

Арда Гюлер вынужден ждать шанса или уходить в аренду

Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Теннис | 23.01.2024, 10:35
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 23.01.2024, 21:06
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Футбол | 23.01.2024, 15:32
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
22.01.2024, 04:01
Теннис
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
Довбик прокомментировал повреждение после удара Рамоса шипами в колено
22.01.2024, 16:32 8
Футбол
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем