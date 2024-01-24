24 января на «Альянц-Арене» пройдет матч 13-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария»встретится с «Унионом» (Берлин). Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда получает возможность приблизиться к сенсационному лидеру этого розыгрыша. В свое время поединок пришлось переносить из-за того, что Мюнхен просто завалило снегом - в Германии футбольные матчи отнюдь не проводят при любой погоде, думая о болельщиках. В итоге сейчас рекордмайстеры вроде бы будут лучше готовы к такому поединку, ведь они постоянно играют в режиме двух матчей в неделю. Хотя в целом Звезда Юга снова вызвала немало обоснованной критики своими поражениями в Суперкубке и кубке страны и не лучшей статистикой в рамках Бундеслиги, где зимним чемпионом стал Байер. Более того, в прошлом туре дома ухитрились проиграть, при громадном преимуществе, Вердеру, 0:1. А вот аспиринщики выиграли на поле РБ Лейпциг, нарастив отрыв.

Унион (Берлин)

Клуб точно сейчас смотрится лучше, чем в тот момент, когда должны были играть планово. К концу осени резкое падение железного союза достигло дна. Как раз после поражения в начале ноября 0:4 Байеру, что стало 9-м кряду в Бундеслиге, сняли героя предыдущих лет, Урса Фишера. Теперь появился новый полноценный наставник, Бьелица. Нельзя говорить о полноценном преображении, но хотя бы ото дна более-менее оттолкнулись, столичная команда стала набирать очки и покинула зону вылета. В январе она успела разделить очки с Фрайбургом, сыграв с ним 0:0. А с Майнцем снова не смогли провести поединок вовремя, опять вмешалась погода, из-за которой решили опять перенести встречу.

Статистика личных встреч

Железные никогда не выигрывали у чемпиона. Но 3 матча из 8, в том числе осенью 2022-го года, свели вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Звезда Юга допустит вторую осечку кряду с аутсайдерами. Так что рекомендуем поставить на то, что Харри Кейн и компания на своем поле смогут обыграть гостей из столицы при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,83).