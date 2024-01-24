Киевская «Оболонь» на предсезонном сборе в Турции провела товарищеский матч с командой «Малышево» из Косово.

Главный тренер «пивоваров» Валерий Иващенко задействовал в двух таймах два разных состава команды.

Судьба поединка решилась в конце второй ее половины. Сначала Дрилон Хазроллай на 86-й минуте забил ударом со штрафного, а через минуту Эрйон Морина убежал один на один с Александром Рыбкой и установил окончательный результат. 0:2 – «Оболонь» проиграла.

Оболонь – Малишево (Косово) – 0:2

Голы: Хазроллай 86, Морина 87

Оболонь: Федоровский (Рыбка, 46), Осман (Прокопенко, 46), Приймак (Карась, 46), Дубко (Вовкун, 46), Нагиев (Грисьо, 46), Суханов (Груша, 46), Мороз (Запорожец, 46), Черненко (Косовский, 46), Слободян (Краснопир, 46), Мединский (Чернов, 46), Тарануха (Вишневский, 46).

Следующий поединок на турецком сборе «Оболонь» проведет в четверг, 25 января. Соперник – клуб «Дукаджини» из Косово. Начало игры – в 11:00 по киевскому времени.