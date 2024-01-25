Оболонь – Малишево – 0:2. Провальная концовка от клуба УПЛ. Видео голов
Киевский клуб пропустил два гола в самом конце спарринга
Киевская «Оболонь» на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграла спарринг против клуба «Малишево» из Косово.
Все шло к тому, что команды завершат матч миром. «Пивовары» чуть хуже провели концовку встречи, чем и воспользовались их соперники.
Сначала Дрилон Хазроллай точным ударом открыл счет, а через несколько мгновений его одноклубник Эрйон Морина реализовал выход один на один с Александром Рыбкой.
Товарищеский матч
Оболонь – Малишево (Косово) – 0:2
Голы: Хазроллай (86), Морина (87)
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Новатуса Мироши не сумела забить гол и выбыла из турнира
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является вторым фаворитом на трофей