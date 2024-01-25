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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 04:10 | Обновлено 25 января 2024, 04:21
65
0

Оболонь – Малишево – 0:2. Провальная концовка от клуба УПЛ. Видео голов

Киевский клуб пропустил два гола в самом конце спарринга

25 января 2024, 04:10 | Обновлено 25 января 2024, 04:21
65
0
Оболонь – Малишево – 0:2. Провальная концовка от клуба УПЛ. Видео голов
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграла спарринг против клуба «Малишево» из Косово.

Все шло к тому, что команды завершат матч миром. «Пивовары» чуть хуже провели концовку встречи, чем и воспользовались их соперники.

Сначала Дрилон Хазроллай точным ударом открыл счет, а через несколько мгновений его одноклубник Эрйон Морина реализовал выход один на один с Александром Рыбкой.

Товарищеский матч

Оболонь – Малишево (Косово) – 0:2

Голы: Хазроллай (86), Морина (87)

Видео голов и обзор матча

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Оболонь Киев Малишево контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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