Киевская «Оболонь» на учебно-тренировочном сборе в Турции сыграла спарринг против клуба «Малишево» из Косово.

Все шло к тому, что команды завершат матч миром. «Пивовары» чуть хуже провели концовку встречи, чем и воспользовались их соперники.

Сначала Дрилон Хазроллай точным ударом открыл счет, а через несколько мгновений его одноклубник Эрйон Морина реализовал выход один на один с Александром Рыбкой.

Товарищеский матч

Оболонь – Малишево (Косово) – 0:2

Голы: Хазроллай (86), Морина (87)

Видео голов и обзор матча