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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 07:59 | Обновлено 24 января 2024, 08:04
18
0

Оболонь – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

24 января 2024, 07:59 | Обновлено 24 января 2024, 08:04
18
0
Оболонь – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» проводит 1-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником киевской команды является «Малишево» из Косово.

Начало товарищеского матча запланировано на 24 января 10:00 по Киеву.

Оболонь – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Оболонь Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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