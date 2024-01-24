Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 января 2024, 07:59 | Обновлено 24 января 2024, 08:04
18
0
Оболонь – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
24 января 2024, 07:59 | Обновлено 24 января 2024, 08:04
18
0
Киевская «Оболонь» проводит 1-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником киевской команды является «Малишево» из Косово.
Начало товарищеского матча запланировано на 24 января 10:00 по Киеву.
Оболонь – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 января 2024, 00:05 7
Встреча начнется поздно ночью со вторника на среду
Футбол | 23 января 2024, 16:34 3
Арда Гюлер вынужден ждать шанса или уходить в аренду
Футбол | 24.01.2024, 06:20
Теннис | 24.01.2024, 04:40
Футбол | 24.01.2024, 00:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.01.2024, 13:21 10
23.01.2024, 06:05 5
22.01.2024, 10:37 29
22.01.2024, 13:51 6
22.01.2024, 09:40
Футбол
22.01.2024, 14:45 15
22.01.2024, 15:08 15