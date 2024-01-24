Киевская «Оболонь» проводит 1-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником киевской команды является «Малишево» из Косово.

Начало товарищеского матча запланировано на 24 января 10:00 по Киеву.

Оболонь – Малишево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция