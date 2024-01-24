Кривбасс – Пяст – 2:0. Курьезный мяч Принса Аду. Видео голов и обзор
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Криворожский «Кривбасс» сыграл первый матч в 2024 году – команда Вернидуба провела спарринг против середняка польской Экстраклясы – клуба «Пяст».
Два гола побывало в ворота соперника в начале второй половины игры. Сначала неплохо приложился по воротам Близниченко – кипер парировал, но Жан По добил мяч в ворота – 1:0.
Через минуту красно-белым удалось удвоить счет: Принс Аду забил первый гол за команду. Он накрутил на фланге оппонента, вошел в штрафную и выполнил удар-прострел – вратарь мяча не удержал, и тот курьезно закатился в ворота – 2:0.
2:0 – это первая победа криворожской команды в 2024 году. Следующий контрольный матч – 25 января против чемпиона Венгрии – «Ференцвароша».
Товарищеский матч
21 января 2024 года. 17:00. Сан-Педро-дель-Пинатор (Испания). «Пинатор Арена».
Кривбасс (Кривой Рог) – Пяст (Гливице, Польша) – 2:0 (0:0)
Арбитр: Морено Муньос (Испания).
Голы: Жан По, 47, Принс Аду, 48.
Видеообзор матча
Видеозапись матча
ВИДЕО. Курьезный гол Принса Аду
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