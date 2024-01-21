Кривбасс выиграл спарринг у польского клуба Пяст на сборах в Испании

Криворожский «Кривбасс» сыграл первый матч в 2024 году. Спарринг против середняка польской Экстраклясы – клуба «Пяст» – начался с неприятного момента. На 2-й минуте повреждения руки в столкновении с оппонентом на правом фланге получил Понедельник. Но затем он смог продолжить игру.

В первом поединке года Юрию Вернидубу по определенным причинам (Дибанго заболел, а Стецьков получил повреждение) пришлось ставить достаточно экспериментальную линию защиты: Вакулко – в центре, а Хомченовский – слева. Дебют прошел в равной борьбе. Постепенно криворожцы завладели территориальным преимуществом.

На 18 минуте Понедельник нанес первый выстрел по воротам в матче. Очень неточно со средней дистанции. Поляки тут же ответили сначала ударом со второго этажа Вильчека – выше, а затем и в плоскость – Клищук без проблем забрал мяч. Ближе к середине тайма Пяст выровнял игру и первым создал голевой момент.

Активный Вильчек откровенно «простил» красно-белых, когда после прострела в касание пробивал из района 11-метровой отметки – мимо ворот. Позже поляки снова создали момент после атаки левым флангом, но снова повезло, когда соперник не попал по мячу из хорошей позиции. Кривбасс в первом тайме долго не мог найти свою игру, но это был только первый матч в 2024 году, и команда играла под нагрузками.

На 30 минуте неплохо пробивал с линии штрафной Бизимана – рядом с ближним углом. Концовка тайма прошла под контролем «Кривбасса», но счет не изменился – 0:0. В перерыве состав обновился почти полностью – 10 новых игроков: только Соса, заменивший на 31 минуте Задераку, остался на поле. Дебютировал за команду Твердохлеб.

Начало второй половины удалось криворожцам на все сто. Сначала неплохо приложился по воротам Близниченко – кипер парировал, но По добил мяч в ворота – 1:0. Через минуту красно-белым удалось удвоить счет: Принс забил дебютный гол за команду. Он накрутил на фланге оппонента, вошел в штрафную и выполнил удар-прострел – вратарь мяча не удержал, и тот закатился в ворота – 2:0.

В дальнейшем Кривбасс инициативу уже не отпускал. Хитро головой пробивал дебютант Твердохлеб, но с его ударом вратарь поляков справился. Красно-белые вели игру, но моментов уже было не так много. Несколько раз угрожал воротам Маханькова и соперник, но очень хорошо для дальнейшей уверенности, что удалось сыграть «насухо». Поскольку было множество стыков, остается надеяться, что никто из игроков обеих команд не получил повреждений.

2:0 – это первая победа криворожской команды в 2024 году. Следующий контрольный матч – 25 января против чемпиона Венгрии «Ференцвароша».

Товарищеский матч

21 января 2024 года. 17:00. Сан-Педро-дель-Пинатор (Испания). «Пинатор Арена».

Кривбасс (Кривой Рог) – Пяст (Гливице, Польша) – 2:0 (0:0)

Арбитр: Морено Муньос (Испания).

Голы: Жан По, 47 (1:0). Принс Аду, 48 (2:0).

Кривбасс Кривой Рог: Андрей Клищук (Владимир Маханьков, 46) – Андрей Понедельник (Никита Татарков, 46), Даниил Бескоровайный (Владимир Виливальд, 46), Юрий Вакулко (Вячеслав Рябов, 46), Дмитрий Хомченковский (Виктор Близниченко, 46) – Денис Кузык (Жан По, 46), Хрвое Илич (Егор Твердохлеб, 46), Джихад Бизимана (Клим Приходько, 46), Максим Лунев (Роман Дебелко, 46), Максим Задерака (Даниэль Соса, 31; Артур Микитишин, 61) – Олег Кожушко (Принс Аду, 46).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Пяст Гливице (стартовый состав): Кароль Шимански, Якуб Голубек, Якуб Червински, Ариэль Мосур, Томаш Моква, Михал Храпек, Гжегож Томасевич, Дамиан Кадзьор, Хорхе Феликс, Сергей Крикун, Камиль Вильчек.

Запас: Франтишек Плах, Оскар Лесняк, Томаш Гук, Мигель Муньоз, Аркадиуш Пирка, Том Хейтли, Филипп Карбовы, Милош Щепански, Тихомир Костадинов, Майкл Амейав, Габриэль Кирейчик, Петр Лишевски, Марсель Быковски, Петр Урбански.

Главный тренер: Александар Вукович

Видеозапись матча