Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы сыграли немного не в тот футбол»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу над «Пястом» (2:0) в товарищеском матче.

– Юрий Николаевич, довольны ли Вы итогами игры?

– Много сейчас комментировать не хочется, ведь действительно это только первый спарринг. Команда долго была в отпуске – месяц, после этого прошло еще две недели. Поэтому для первого раза неплохо. Мы сыграли разными составами каждый тайм. Первый не очень понравился.

Да, было много контроля мяча, но не было того, что мы хотели видеть – атак. Поэтому сыграли немного не в тот футбол, как надо. А втором тайме новый состав действовал уже более агрессивно: сразу забили два гола, еще имели моменты. Уже потом команда доигрывала матч, и я это понимаю.

Ведь все сыграли не полный поединок, поэтому после работы на поле еще доработали беговой работой. «Кривбасс» сейчас играет под нагрузками, поэтому ждать какой-то суперигры – это не то, чего я сейчас хочу. Еще надо немного притереться, но в целом результат неплохой. 2:0 – очень хорошо начать с победы. Это командный характер.

– Болельщики интересуются в соцсетях по кадровой ситуации в команде. Переживают, где Стецьков, Дибанго, Бандейра.

– Они с командой. Стецьков получил микротравму, поэтому не стал им рисковать. Дибанго простудился, ему нужно еще 3-4 дня. Бандейра почувствовал утром дискомфорт в колене, поэтому тоже решили его поберечь.