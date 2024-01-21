Украина. Первая лига21 января 2024, 14:25 | Обновлено 21 января 2024, 14:33
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Кривбасс – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 21 января в 17:00
21 января 2024, 14:25 | Обновлено 21 января 2024, 14:33
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В воскресенье, 21 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся «Кривбасс» и польский клуб «Пяст».
Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча доступна на YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».
Кривбасс – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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