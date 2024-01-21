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Товарищеские матчи
Кривбасс
21.01.2024 17:00 - : -
Пяст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 января 2024, 14:25 | Обновлено 21 января 2024, 14:33
168
0

Кривбасс – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 21 января в 17:00

21 января 2024, 14:25 | Обновлено 21 января 2024, 14:33
168
0
Кривбасс – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В воскресенье, 21 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся «Кривбасс» и польский клуб «Пяст».

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».

Кривбасс – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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