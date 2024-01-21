В воскресенье, 21 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся «Кривбасс» и польский клуб «Пяст».

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча доступна на YouTube-канале футбольного клуба «Кривбасс».

Кривбасс – Пяст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция