Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»

В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

После завершения встречи Марта провела пресс-конференцию, на которой в очередной раз рассказала о войне в Украине, которую развязала россия:

– Марта, как ты считаешь, твои выступления на этом турнире удались с точки зрения повторного привлечения внимания СМИ к Украине?

– Думаю, да. Я считаю, что девочки справились очень хорошо. Надеюсь, нам удастся добиться успеха на большинстве турниров, особенно на крупных, где много средств массовой информации.

Людям следует напоминать. Перед матчем смотрю новости и как бы догадываюсь, что, скорее всего, снова будет большой ракетный обстрел. Когда я ушла с корта, я снова смотрела эти новости и еще не знала, сколько ракет прилетело. Еще была слишком свежая информация. Но да, я переписывался с некоторыми людьми из Киева. Я сказала: Как дела? Как дела, ребята? Они сказали: Ну, мы между твоим поединком еще смотрели, куда летят ракеты.

– Продолжая тему Украины, прошло два года с начала войны. Вы когда-нибудь ожидали, что это продлится так долго? Как это влияет на вас? Считаете ли вы, что ваша роль — поднимать дух вашего народа?

– Я думаю, если бы кто-то сказал нам, например, через месяц после начала войны, что это продлится два года, я думаю, все бы просто сказали: «Нет, никогда, мы никогда этого не выдержим. Мы никогда не переживем это в течение двух лет».

Время идет, и всякое случается.

Спорт всегда приносил людям много радости и счастья, независимо от времени. Я не думаю, что это изменилось. Я думаю, это то же самое.

Я получила много сообщений, много поддержки от людей, которые говорили мне: «Ух ты, какой замечательный турнир, такие эмоции, какой бой, какой боевой дух. Было так приятно смотреть, нам нравится».

Конечно, это хорошо, когда люди смотрят на что-то другое, а не только на ракетные обстрелы. Так что надеюсь, я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже в таких условиях. Это невероятно сложно, но все держатся очень крепко. А что касается поддержки других стран, я думаю, что она еще может вырасти.

Очевидно, мы отстаем от всех. Мы отстаем, и я думаю, что это еще даже не так заметно. Я думаю, лет через 10, 15 будет видно, насколько мы, к сожалению, отстаем, потому что то поколение, которое сейчас растет, страдает больше всего.



Я надеюсь, что у меня будет достаточно времени и влияния в будущем, чтобы помочь как можно большему количеству детей в спорте, но это непросто, и спорт – это нелегкая задача. Но нужно развиваться в любом случае, независимо от того, есть война или нет.

Так что да, я очень надеюсь на лучшее и просто надеюсь, что все это сделает людей сильнее и выносливее. Тогда мы сможем, вы знаете, развивать это в будущем, – сказала Марта.