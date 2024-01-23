Марта КОСТЮК: Проиграла первый сет, что было болезненно. Но я горжусь собой

В ночь на 23 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка уступила 4-й ракетке мира Коко Гофф (США, WTA 4) в трех сетах со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

После завершения встречи Марта провела пресс-конференцию:

– Марта, сегодня был очень тяжелый матч. Поделитесь своими мыслями, особенно о камбеке во втором сете.

– Это просто был теннисный матч. Я здесь, чтобы расти, учиться, становиться лучше. Очень горжусь собой. Я сегодня выиграла для себя, и думаю, это самое главное. Это только начало сезона. С нетерпением жду того, что будет впереди.

Сегодня был отличный матч с Коко. К сожалению, сегодня не удалось одержать победу, но турнир я провела очень и очень хорошо. Идем дальше.

– Что заставляет вас чувствовать, что вы победили?

– Я проиграла первый сет, что было немного болезненно. Был счет 5:1. Был сет-поинт при 5:2. Потом очень, очень хороший шанс при счете 6:5 на тай-брейке, моя реализация была недостаточно хорошей.

Это не было что-то на моральном уровне, это было похоже на что-то... Я впервые в четвертьфинале, проиграла первый сет и думала: «О, все в порядке, это был хороший бой». Пойдем домой. Это было действительно так.

Для меня это победа, потому что мне удалось сыграть с одной из лучших девушек в мире. Удалось быть еще очень близко к победе. Весь этот турнир я считаю большой победой для меня.

– Вы сказали, что речь идет об обучении, начало сезона, о том, что вы собираетесь применить все, чему вы научились здесь, в дальнейшем. Каковы уроки и самые важные выводы?

– Я думаю, что первое – это большая мечта. Это действительно так.

Все, что здесь произошло, было как бы ожидаемым, но и неожиданным, потому что у меня были очень сложные матчи. За последние десять дней мне пришлось пережить много всего, от неспособности заснуть, знаете, до того, что я едва поднимала ногу в четвертом раунде. Это был хороший матч, но временами мне казалось, что мне легче отрезать ногу, потому что это было очень, очень больно.

Команда здесь была потрясающей. Физиотерапевты и массажисты. Каким-то образом они просто вернули меня к жизни. Большую часть турнира мне все еще было очень больно, и мне все же удалось выступить и показать отличный уровень тенниса.

На самом деле нет предела человеческим возможностям. Вы можете посмотреть на Новака и сказать то же самое. Но у меня есть свой взгляд на свои возможности (улыбается).

Самым большим, одним из важных уроков, которые я получила, было, например, просто в моей голове преодоление определенных вещей, которые я не могла преодолеть в течение некоторого времени.

Если я что-то замечаю, значит, это есть и это действительно, и рано или поздно я это преодолею. Потому что я думаю, что самое важное — это когда ты что-то узнаешь. Потому что многие люди живут и не осознают ничего, что происходит вокруг них, что они делают, что они говорят, как они говорят, даже о чем они думают, и как это происходит.

Это требует много работы, требует много сознательной жизни. Но я очень рада быть тут и просто с нетерпением жду того, чему еще смогу научиться. Я имею в виду, что, очевидно, существуют миллионы и миллиарды вещей, о которых я не знаю, но я просто в восторге от того, что они собой представляют.

– Каковы твои цели на оставшуюся часть сезона?

– Я никогда не ставлю цели по рейтингу. Я не думаю, что это действительно имеет смысл. Я имею в виду, что это просто число, в конце концов. Я все еще хочу выиграть турнир серии Grand Slam.

Это по-прежнему моя самая большая цель. Я буду идти за ней. Посмотрим на другие турниры. Я не знаю. Моя самая большая и единственная цель на данный момент – турнир серии Grand Slam.

– Что вам понадобилось, чтобы принять менталитет роста и обучения? Насколько сложно это было сделать в прошлом, в спорте, где очевидно, что ты выигрываешь и проигрываешь, и можно было легко судить о себе по результатам?

– Повторите начало вопроса. Я не поняла.

– Что вам понадобилось, чтобы принять менталитет роста и обучения, о котором вы говорили ранее?

– Что для этого потребовалось?

– Трудно ли было это сделать?

– Я думаю, это одна из самых сложных вещей. Не знаю, для всех ли. Конечно, есть люди, которые в чем-то более талантливы, некоторые вещи им даются легче.

Например, я очень спортивна. Быть в хорошей физической форме и быть спортивным никогда не было проблемой, на самом деле для меня идти в ногу с этим было моим естественным преимуществом. Но у меня были и другие недостатки как у всех. Это нормально.

Это заняло у меня много, много лет. Кажется, я занимаюсь терапией уже два года. Это требует большого самосознания и, например, вам действительно нужно взять свое эго и запрятать его как можно глубже в землю, чтобы вы даже какое-то время его не видели (улыбается).

Это один из самых сложных вопросов. Я думаю, даже просто для людей это тяжело, и раньше это была моя проблема.

Я сначала думала: «Ой, как бы мне поскорее добиться слэма?» Все крутилось вокруг этого. Потом я дошла до того, что подумала: «Ты же не знаешь как». Ты действительно не знаешь, что нужно, чтобы выиграть турнир Grand Slam. На самом деле это может быть намного меньше, чем вы думаете, или намного больше, чем вы думаете.

Мне кажется, я немного изменила точку зрения. Это в целом, это просто обучение и рост.

Я не думаю, что имеет смысл связывать это с теннисом и результатами, потому что в конце дня ты идешь домой и ты не теннисист. Тебе придется жить с самим собой. А если у тебя есть турнир Grand Slam, но ты самый несчастный человек на планете, то этот турнир Grand Slam тебя даже не волнует. Ты просто хочешь умереть или ты хочешь, типа, я не знаю, чего ты хочешь, но точно не наслаждаться этой жизнью.

Когда я проходила терапию, я никогда не зацикливалась на том: «Хорошо, что мне нужно делать, чтобы добиться успеха в теннисе?» Это потому, что в жизни есть много других вещей, которые должны быть в балансе, чтобы вы чувствовали себя на теннисном корте как можно лучше.

Так что да, я думаю, что карьера — это всего лишь четверть твоей жизни. Хотя это даже восьмая часть твоей жизни. Поэтому вы должны убедиться, что каждый раз, когда вы возвращаетесь домой, вы чувствуете себя удовлетворенным. Это была моя самая большая цель. Это все еще так.

Если я не получу в конце дня турнир Grand Slam, я буду очень рада. Я просто надеюсь, что смогу принять это и заняться чем-то помимо этого, понимаете. Я имею в виду, что путь предстоит еще долгий, но я здесь ради победы на Grand Slam (улыбается).

– Что такого особенного в игре Коко Гауфф, что ее так сложно победить? Не стесняйтесь быть как можно более конкретной.

– У нее очень сложная подача. Я не думаю, что она подавала очень хорошо на протяжении всего матча, за исключением второй половины третьего сета.

Я думаю, что у нее невероятная движущая сила, так что вам действительно нужно работать над каждым очком, чтобы выиграть его. Я имею в виду, что удар слева, очевидно, является ее сильной стороной.

Вам действительно нужно выбрать, какой удар вы собираетесь использовать, потому что он должен быть резким и отличаться от других. Знаете, нельзя просто играть там и типа: «Ой, окей, я подожду». Посмотрим, что произойдет.

Она намного лучше играет возле сетки. Она подходила очень близко к сетке. Она подходит к сетке и играет возле нее гораздо лучше, чем я, – сказала Марта.