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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 21:33 |
2373
7

Названа сумма, которую Шахтер готов заплатить за Марлона Гомеса

«Васко да Гама» пока предложение «горняков» не устраивает

22 января 2024, 21:33 |
2373
7
Названа сумма, которую Шахтер готов заплатить за Марлона Гомеса
instagram.com/marlin10_. Марлон Гомес

Авторитетное бразильское издание Globo Esporte подтверждает инсайд журналиста Фабрицио Романо и ранее публиковавшуюся в других СМИ информацию об интересе «Шахтера» к центральному полузащитнику «Васко да Гама» Марлону Гомесу.

Сообщается, что представители «горняков» уже согласовали детали потенциального сотрудничества с самим футболистом, однако пока не уладили все детали трансфера с бразильским клубом.

За Марлона Гомеса «Шахтер» предложил 12 миллионов евро, но «Васко да Гама» хочет больше, и пока переговоры между сторонами в этом вопросе не продвигаются.

Осознав это, руководство украинского клуба послало своим коллегам сигнал, что готово улучшить предложение, чтобы трансфер Марлона Гомеса состоялся как можно скорее.

Контракт Марлона Гомеса с «Васко да Гама» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Известно, что 85% экономических прав на хавбека принадлежат «Васко да Гама», а остальные 15% - «Нова-Игуасу».

В настоящий момент Марлон Гомес находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится в Венесуэле принять участие в Предолимпийской турнире КОНМЕБОЛ. К слову, на этом же соревновании, но в рядах сборной Венесуэлы, сейчас пребывает и центрфорвард «горняков» Кевин Келси.

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Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Globo Esporte
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Gargantua
а вот и замена Степаненко?
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+2
FunnyCat_____
во время войны украинцы должны оплачивать футбольные  хотелки ахметова
страшно представить какой будет тариф за свет, когда Загреб объявит ценник за Батурину+ сам хорват выдаст желания по ЗП, чтобы вместо топ команды перейти в шахтер!
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-2
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