Названа сумма, которую Шахтер готов заплатить за Марлона Гомеса
«Васко да Гама» пока предложение «горняков» не устраивает
Авторитетное бразильское издание Globo Esporte подтверждает инсайд журналиста Фабрицио Романо и ранее публиковавшуюся в других СМИ информацию об интересе «Шахтера» к центральному полузащитнику «Васко да Гама» Марлону Гомесу.
Сообщается, что представители «горняков» уже согласовали детали потенциального сотрудничества с самим футболистом, однако пока не уладили все детали трансфера с бразильским клубом.
За Марлона Гомеса «Шахтер» предложил 12 миллионов евро, но «Васко да Гама» хочет больше, и пока переговоры между сторонами в этом вопросе не продвигаются.
Осознав это, руководство украинского клуба послало своим коллегам сигнал, что готово улучшить предложение, чтобы трансфер Марлона Гомеса состоялся как можно скорее.
Контракт Марлона Гомеса с «Васко да Гама» рассчитан до конца 2026 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Известно, что 85% экономических прав на хавбека принадлежат «Васко да Гама», а остальные 15% - «Нова-Игуасу».
В настоящий момент Марлон Гомес находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится в Венесуэле принять участие в Предолимпийской турнире КОНМЕБОЛ. К слову, на этом же соревновании, но в рядах сборной Венесуэлы, сейчас пребывает и центрфорвард «горняков» Кевин Келси.
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