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Таджикистан
22.01.2024 17:00 – FT 2 : 1
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Кубок Азии
22 января 2024, 20:43 | Обновлено 22 января 2024, 20:54
318
0

Фиаско Китая. Таджикистан неожиданно пробился в плей-офф Кубка Азии

Сборная Катара одержала третью победу и зафиксировала первое место в группе

22 января 2024, 20:43 | Обновлено 22 января 2024, 20:54
318
0
Фиаско Китая. Таджикистан неожиданно пробился в плей-офф Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе A.

Сборная Катара победила команду Китая (1:0). Единственный гол забил Хасан аль-Хайдос на 66-й минуте.

В другом матче группы Таджикистан одержал победу над Ливаном (2:1), забив победный гол на 90+2 минуте.

В плей-офф вышли сборные Катара (9 очков) и Таджикистан (4). Далее: Китай (2) финишировал на 3-й позиции, Ливан (1) оказался аутсайдером.

Китай сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф, если попадет в 4 лучших третьих мест, что крайне маловероятно.

Кубок Азии. Группа A

3-й тур, 22 января, Катар

Катар – Китай – 1:0

Голы: Хасан аль-Хайдос, 66.

Таджикистан – Ливан – 2:1

Голы: Парвиджон Умарбаев, 80, Нуреддин Хамрокулов, 90+2 – Бассель Жради, 47.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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