Фиаско Китая. Таджикистан неожиданно пробился в плей-офф Кубка Азии
Сборная Катара одержала третью победу и зафиксировала первое место в группе
22 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе A.
Сборная Катара победила команду Китая (1:0). Единственный гол забил Хасан аль-Хайдос на 66-й минуте.
В другом матче группы Таджикистан одержал победу над Ливаном (2:1), забив победный гол на 90+2 минуте.
В плей-офф вышли сборные Катара (9 очков) и Таджикистан (4). Далее: Китай (2) финишировал на 3-й позиции, Ливан (1) оказался аутсайдером.
Китай сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф, если попадет в 4 лучших третьих мест, что крайне маловероятно.
Кубок Азии. Группа A
3-й тур, 22 января, Катар
Катар – Китай – 1:0
Голы: Хасан аль-Хайдос, 66.
Таджикистан – Ливан – 2:1
Голы: Парвиджон Умарбаев, 80, Нуреддин Хамрокулов, 90+2 – Бассель Жради, 47.
Турнирная таблица
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