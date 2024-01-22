Фиаско Китая. Таджикистан неожиданно пробился в плей-офф Кубка Азии

22 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе A.

Сборная Катара победила команду Китая (1:0). Единственный гол забил Хасан аль-Хайдос на 66-й минуте.

В другом матче группы Таджикистан одержал победу над Ливаном (2:1), забив победный гол на 90+2 минуте.

В плей-офф вышли сборные Катара (9 очков) и Таджикистан (4). Далее: Китай (2) финишировал на 3-й позиции, Ливан (1) оказался аутсайдером.

Китай сохраняет призрачные шансы на выход в плей-офф, если попадет в 4 лучших третьих мест, что крайне маловероятно.

Кубок Азии. Группа A

3-й тур, 22 января, Катар

Катар – Китай – 1:0

Голы: Хасан аль-Хайдос, 66.

Таджикистан – Ливан – 2:1

Голы: Парвиджон Умарбаев, 80, Нуреддин Хамрокулов, 90+2 – Бассель Жради, 47.

Турнирная таблица