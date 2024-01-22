22 января на «Халифа» пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором Катар встретится с Китаем. Поединок начнется в 17:30 по киевскому времени.

Катар

Команда принимает второй большой турнир кряду. Чуть более года назад, в конце 2022-го, тут же организовали чемпионат мира, причем он впервые прошел не летом, а в ноябре-декабре. Бордовые старались тоже не ударить в грязь лицом, и на предыдущем Кубке Азии, в ОАЭ в 2019-м, они стали чемпионами, хотя за всю предыдущую историю только дважды доходили до четвертьфинала, в 2000-м и 2011-м годах. Поехав на Кубок КОНКАКАФ-2021, гости из Ближнего Востока неожиданно взяли бронзу. Но на домашнем мундиале все закончилось тремя поражениями - ну, хотя бы гол дебютант разок забил. На континентальном уровне получается лучше. Кубок Азии начали с разгромной, 3-0, победы над Ливаном. С Таджикистаном было сложнее, но и с ним единственный гол Афифа принес победу, а с ней - и гарантию выхода из группы.

Китай

Сборная показывает, что громадная страна и большая территория не гарантирует, что будет сильная национальная команда. Только однажды, в 2002-м году, драконы сыграли на чемпионате мира - но ничего там не показали, проиграв всем. В Кубке Азии не получилось тоже ни разу выиграть, но по дважды было взято второе и третье место. Не так давно в Поднебесной активно инвестировали в футбол, переманивали звезд. Но если клубы смогли кое-что показать на континентальном уровне, то сборная дальше четвертьфинала не пробивалась - так было и в 2019-м. Нынешний отбор начинался не лучшим образом: китайцы ограничились только нулевой ничьей с Таджикистаном. Такой же результат повторился и с Ливаном. Далеко не факт, что еще 1 ничья станет достаточным результатом, чтобы выйти в плей-офф даже при нынешнем регламенте.

Статистика личных встреч

У Китая была убедительная серия из трех побед и ничьей. Но крайний, правда, товарищеским поединок принес 1-0 в пользу Катара - это было еще в 2018-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в еще 1 победу Катара. Но ему уже не обязательно выигрывать, так что вряд ли поединок станет зрелищным. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).