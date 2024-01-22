Катар – Китай, Таджикистан – Ливан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 января матчи 3-го тура Кубка Азии
22 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
22 января проходят 2 матча 3-го тура Кубка Азии:
- 17:00. Катар – Китай
- 17:00. Таджикистан – Ливан
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Турнирная таблица группы A
Катар (6 очков) досрочно вышел в плей-офф, далее идут: Китай (2), Таджикистан, Ливан (по 1).
Катар – Китай, Таджикистан – Ливан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.
Турнирные таблицы
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