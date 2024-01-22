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Таджикистан
22.01.2024 17:00 – перерыв 1 : 0
Ливан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
22 января 2024, 17:00 |
464
0

Катар – Китай, Таджикистан – Ливан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января матчи 3-го тура Кубка Азии

22 января 2024, 17:00 |
464
0
Катар – Китай, Таджикистан – Ливан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Катара

22 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

22 января проходят 2 матча 3-го тура Кубка Азии:

  • 17:00. Катар – Китай
  • 17:00. Таджикистан – Ливан

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы A

Катар (6 очков) досрочно вышел в плей-офф, далее идут: Китай (2), Таджикистан, Ливан (по 1).

Катар – Китай, Таджикистан – Ливан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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