Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «В матче с Носковой все будет зависеть от меня»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии вспомнила свой первый матч на корте имени Рода Лейвера, а также поделилась ожиданиями от противостояния с Линдой Носковой из Чехии.

– Пять лет назад вы играли с Сереной Уильямс (2:6, 1:6). Вы были тинейджеркой и проиграли тот матч. Как вы выросли и повзрослели с того момента, как на корте, так и вне его?

– Это был хороший опыт, но в этот раз я сказала себе, что должна выиграть этот матч. Знаете, я второй раз играла на арене Рода Лейвера, и в начале мне было немного не по себе, но потом я почувствовала себя на корте как дома, так что это мне очень помогает. И поддержка зрителей тоже.

– Что вы думаете о Линде Носковой и о том, как она играет? Ей всего 19 лет, а она уже успела так далеко зайти на AO.

– Она хороший игрок. Я видела пару ее матчей. Думаю, это будет сложный, но интересный матч, и мне нечего сказать о ней. Мне нужно быть более сконцентрированной на себе, потому что все будет зависеть от меня. Но она отличный игрок. И хороший человек (улыбается).

– После первого раунда вы сказали, говоря о своем новом взгляде на этот год, что хотите быть как река, просто плыть по течению.

– Да.

– Насколько по-другому вы подошли к турниру в этот раз по сравнению с прошлым, пытаясь применить эту аналогию с рекой к своей перспективе? Сильно ли это отличается от того, как вы раньше относились к турнирам Grand Slam или другим крупным турнирам?

– Я не очень хочу погружаться в прошлое и вспоминать, какой я была раньше. Мне кажется, что я не так уж много достигла. Это всего лишь четвертьфинал, а у меня уже был опыт выступлений на турнирах Grand Slam.

Я не могла играть здорово и показывать хорошие результаты, потому что что-то было внутри меня, и я говорила об этом, о давлении и прочем, и ничего не изменилось. Я просто расслабилась (улыбается).

– Очевидно, что вам нравится играть в атакующий теннис. Покрытие этого стадиона называется medium fast. Как вы думаете, такой довольно быстрый корт подходит для вашего стиля игры?

– Я не замечаю разницы между кортами: когда они слишком медленные или когда слишком быстрые. Поэтому я всегда стараюсь играть в свою игру, независимо от того, играю ли я на грунте, харде, траве или ковре, неважно. Я всегда стараюсь следовать своему стилю. Иногда можно сбиться с пути, но я всегда стараюсь помнить о том, что на корте я должна быть собой. Потому что если ты ищешь другие пути [к победе], то на корте ничего не получится.