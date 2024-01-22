Костюк стала 4-й украинской теннисисткой, которая выходила в 1/4 финала ТБШ

Марта Костюк стала 4-й украинской теннисисткой в истории, вышедшей в четвертьфинал турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.

10 раз в эту стадию выходила Элина Свитолина, по одному разу – Екатерина Бондаренко (US Open 2009), Леся Цуренко (US Open 2018), Марта Костюк (Australian Open 2024).

21-летняя Марта Костюк стала второй самой молодой украинкой, которая имеет выход в 1/4 финала. Элина Свитолина впервые пробилась к эту стадию в 20 лет (Ролан Гаррос 2015).

В полуфинал в истории Украины на Гранд-слэмах выходила только Элина Свитолина (три раза: Wimbledon 2019, US Open 2019, Wimbledon 2023).

В 4-м раунде австралийского мейджора Марта Костюк в двух сетах уничтожила Марию Тимофееву, которая выступает в нейтральном статусе (6:2, 6:1).