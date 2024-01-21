Костюк рассказала о влиянии жребия, вспомнив соперниц Радукану на US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции после победы в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии рассказала, какую роль в успехе на турнире отыгрывают различные факторы, не зависящие от спортсмена.

– Коко Гофф говорила в начале турнира, что недавно, особенно в Нью-Йорке, она поняла, что разница между победой на турнире Grand Slam и непобедой на турнире Grand Slam не так уж велика. Не обязательно играть на полную катушку на протяжении семи матчей. Трудно ли пробиться так далеко, или в конечном итоге все проще?

– Каждый день, каждый «слэм» и каждый турнир настолько уникален и неповторим. Мы играем в разных условиях, разными мячами, все соперники разные. Все по-разному. Я думаю, многое зависит от ситуации.

У кого-то может быть очень легкая жеребьевка, а у кого-то – очень сложная. У меня есть самый простой пример, когда Лейла Фернандес и Эмма Радукану играли в финале (US Open 2021 – ред), какой жребий был у Лейлы и какой у Эммы. Эмма, не в обиду, но Лейла действительно играла матч всей жизни на каждой стадии.

Это зависит от ситуации. Я думаю, есть игроки, которые выиграли турнир Grand Slam, и они такие: «Вау, я не думаю, что когда-нибудь смогу восстановиться после этого физически и эмоционально». А есть игроки, которые говорят: «О, все было хорошо, я могу сделать это снова». Я думаю, это так уникально. Хотела бы я испытать это на себе, чтобы дать вам правильный ответ, но я работаю над этим.

Первые три матча, которые я провела, были очень сложными. Первый раунд всегда немного шаткий, но два других поединка были действительно серьезными и очень тяжелыми. Сегодня, например, мне было намного легче. Я подумала: «О, хорошо, заслужила».

Впереди еще три матча, посмотрим. Может быть, через неделю я буду сидеть здесь и говорить: «О, знаете, это было не так уж и сложно. На самом деле это было легко», – сказала Костюк.