Товарищеские матчи
21.01.2024 14:00 – 7’ 0 : 0
Украина. Премьер лига21 января 2024, 13:55 | Обновлено 21 января 2024, 14:11
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Черноморец – Гелакси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 21 января в 14:00
21 января 2024, 13:55 | Обновлено 21 января 2024, 14:11
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В воскресенье, 21 января, на подготовительном сборе в Турции одесский «Черноморец» проведет товарищеский поединок с командой «Гелакси», которая представляет чемпионат ЮАР.
Это будет четвертый спарринг одесситов на турецком сборе.
В предыдущей игре сбора в Турции «Черноморец» уступил «Дрите» из Косово со счетом 1:3.
Черноморец – Гелакси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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