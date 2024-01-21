В воскресенье, 21 января, на подготовительном сборе в Турции одесский «Черноморец» проведет товарищеский поединок с командой «Гелакси», которая представляет чемпионат ЮАР.

Это будет четвертый спарринг одесситов на турецком сборе.

В предыдущей игре сбора в Турции «Черноморец» уступил «Дрите» из Косово со счетом 1:3.

Черноморец – Гелакси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция