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Товарищеские матчи
Черноморец
21.01.2024 14:00 – 7 0 : 0
ТС Гэлакси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 13:55 | Обновлено 21 января 2024, 14:11
438
0

Черноморец – Гелакси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 21 января в 14:00

21 января 2024, 13:55 | Обновлено 21 января 2024, 14:11
438
0
Черноморец – Гелакси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 21 января, на подготовительном сборе в Турции одесский «Черноморец» проведет товарищеский поединок с командой «Гелакси», которая представляет чемпионат ЮАР.

Это будет четвертый спарринг одесситов на турецком сборе.

В предыдущей игре сбора в Турции «Черноморец» уступил «Дрите» из Косово со счетом 1:3.

Черноморец – Гелакси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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