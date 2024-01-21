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Черноморец
21.01.2024 14:00 – FT 0 : 4
ТС Гэлакси
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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 18:52 |
295
0

Третье поражение кряду. Черноморец разгромно проиграл команде из ЮАР

Необычный соперник для украинской команды

21 января 2024, 18:52 |
295
0
Третье поражение кряду. Черноморец разгромно проиграл команде из ЮАР
ФК Черноморец

«Черноморец» на сборе в Турции провел контрольный матч против команды «Гелакси», которая представляет чемпионат ЮАР. Команда Романа Григорчука проиграла со счетом 0:4, потерпев третье поражение кряду.

В составе одесситов один игрок находился на просмотре.

Контрольный матч

Черноморец – ТС Гелакси (ЮАР) – 0:4
Голы: Себелевеле (47, 75), Мбунджана (84, 87)

Черноморец: 31 Билык (71 Пирожок, 76), 5 Гучек (35 Граждан, 62), 4 Сытников, 30 Данилюк, 2 игрок на просмотре (34 Дебелко, 46), 21 Ухань, 10 Хадида (33 Пшеничнюк, 14), Бойчук, 70 Иеде, 32 Присяжнюк, 18 Голуб

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Источник Sport.ua
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