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Товарищеские матчи
Черноморец
20.01.2024 15:00 – FT 1 : 3
Дрита
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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 18:31 | Обновлено 20 января 2024, 19:05
900
1

Черноморец уступил в товарищеском матче команде из Косово

Украинская команда проиграла со счетом 1:3

20 января 2024, 18:31 | Обновлено 20 января 2024, 19:05
900
1
Черноморец уступил в товарищеском матче команде из Косово
ФК Черноморец.

Сегодня, 20 января, состоялся товарищеский спарринг между одесским «Черноморцем» и бронзовым призером чемпионата Косово ФК «Дрита».

Украинская команда пропустила в первом тайме два гола, но шансы на камбэк одесситам подарил Богдан Бойчук на 58-й минуте. Последнее слово все же осталось за командой из Косово, хет-трик в составе которой оформил Мухаррем Джашари.

Товарищеский матч. 20 января.

Черноморец – Дрита – 1:3

Голы: Бойчук, 58 - Джашари 11, 41, 64.

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Источник: с Черноморцем тренируется легионер с опытом игры в Европе
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Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
ЧО вам не стыдно так играть --1игру случайно выиграли а 2 продули 1-3---стали ещё хуже играть-- 4 подряд поражения в УПЛ это сигнал в  играх на выживание---где усиление а Ю 19 домой не тратьте на них время 
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