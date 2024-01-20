Товарищеские матчи
20.01.2024 15:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига20 января 2024, 18:31 | Обновлено 20 января 2024, 19:05
900
1
Черноморец уступил в товарищеском матче команде из Косово
Украинская команда проиграла со счетом 1:3
20 января 2024, 18:31 | Обновлено 20 января 2024, 19:05
900
1
Сегодня, 20 января, состоялся товарищеский спарринг между одесским «Черноморцем» и бронзовым призером чемпионата Косово ФК «Дрита».
Украинская команда пропустила в первом тайме два гола, но шансы на камбэк одесситам подарил Богдан Бойчук на 58-й минуте. Последнее слово все же осталось за командой из Косово, хет-трик в составе которой оформил Мухаррем Джашари.
Товарищеский матч. 20 января.
Черноморец – Дрита – 1:3
Голы: Бойчук, 58 - Джашари 11, 41, 64.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 января 2024, 05:01 6
Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли матчи 1/16 финала на кортах Мельбурна
Теннис | 20 января 2024, 10:16 8
20 января первая ракетка Украины проведет поединок 1/16 финала мейджора
Биатлон | 20.01.2024, 16:57
Футбол | 20.01.2024, 16:57
Футбол | 20.01.2024, 11:58
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ЧО вам не стыдно так играть --1игру случайно выиграли а 2 продули 1-3---стали ещё хуже играть-- 4 подряд поражения в УПЛ это сигнал в играх на выживание---где усиление а Ю 19 домой не тратьте на них время
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.01.2024, 07:18 4
19.01.2024, 01:15 40
18.01.2024, 18:20 4
19.01.2024, 07:55 3
19.01.2024, 08:01 75
18.01.2024, 19:59 9
19.01.2024, 12:02 14
19.01.2024, 14:38 7