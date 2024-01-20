Черноморец уступил в товарищеском матче команде из Косово

Сегодня, 20 января, состоялся товарищеский спарринг между одесским «Черноморцем» и бронзовым призером чемпионата Косово ФК «Дрита».

Украинская команда пропустила в первом тайме два гола, но шансы на камбэк одесситам подарил Богдан Бойчук на 58-й минуте. Последнее слово все же осталось за командой из Косово, хет-трик в составе которой оформил Мухаррем Джашари.

Товарищеский матч. 20 января.

Черноморец – Дрита – 1:3

Голы: Бойчук, 58 - Джашари 11, 41, 64.