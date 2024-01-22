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  4. Черноморец – Дрита – 1:3. Поражение Григорчука. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 02:33 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
14
0

Черноморец – Дрита – 1:3. Поражение Григорчука. Видео голов и обзор

Клуб с Косово нанес поражения «морякам»

22 января 2024, 02:33 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
14
0
Черноморец – Дрита – 1:3. Поражение Григорчука. Видео голов и обзор
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» сыграл товарищеский матч против клуба «Дрита».

Соперник украинской команды является бронзовым призером чемпионата Косово. Их лидер Мухаррем Джашари забил «морякам» три гола.

Коллектив Романа Григорчука ответил лишь точным ударом от Бойчука.

Товарищеский матч

Черноморец – Дрита – 1:3

Голы: Бойчук, 58 - Джашари 11, 41, 64.

Видео голов и обзор матча

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Черноморец Одесса Дрита видео голов и обзор Роман Григорчук
Источник Sport.ua
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