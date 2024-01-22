Украина. Премьер лига22 января 2024, 02:33 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
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Черноморец – Дрита – 1:3. Поражение Григорчука. Видео голов и обзор
Клуб с Косово нанес поражения «морякам»
22 января 2024, 02:33 | Обновлено 22 января 2024, 02:38
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Одесский «Черноморец» сыграл товарищеский матч против клуба «Дрита».
Соперник украинской команды является бронзовым призером чемпионата Косово. Их лидер Мухаррем Джашари забил «морякам» три гола.
Коллектив Романа Григорчука ответил лишь точным ударом от Бойчука.
Товарищеский матч
Черноморец – Дрита – 1:3
Голы: Бойчук, 58 - Джашари 11, 41, 64.
Видео голов и обзор матча
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