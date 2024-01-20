Одесский «Черноморец» проводит 3-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником одесской команды является «Дрита» Гнилане из Косово.

Начало товарищеского матча запланировано на 20 января 15:00 по Киеву.

В первых спаррингах команда Романа Григорчука обыграла румынский «Петролул» (1:0), а затем уступила «Уйпешту» из Венгрии (1:3).

Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция