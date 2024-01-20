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Товарищеские матчи
Черноморец
20.01.2024 15:00 – 9 0 : 1
Дрита
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 15:00 |
539
0

Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

20 января 2024, 15:00 |
539
0
Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» проводит 3-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником одесской команды является «Дрита» Гнилане из Косово.

Начало товарищеского матча запланировано на 20 января 15:00 по Киеву.

В первых спаррингах команда Романа Григорчука обыграла румынский «Петролул» (1:0), а затем уступила «Уйпешту» из Венгрии (1:3).

Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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