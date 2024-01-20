Товарищеские матчи
20.01.2024 15:00 – 9’ 0 : 1
Украина. Премьер лига20 января 2024, 15:00 |
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Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
20 января 2024, 15:00 |
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Одесский «Черноморец» проводит 3-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником одесской команды является «Дрита» Гнилане из Косово.
Начало товарищеского матча запланировано на 20 января 15:00 по Киеву.
В первых спаррингах команда Романа Григорчука обыграла румынский «Петролул» (1:0), а затем уступила «Уйпешту» из Венгрии (1:3).
Черноморец – Дрита. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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