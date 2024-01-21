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Australian Open
21 января 2024, 09:42 | Обновлено 21 января 2024, 09:49
1209
0

КОСТЮК: «Матч с Мертенс нарушил мой цикл сна. Легла спать в 3 часа ночи»

Украинка провела пресс-конференцию после победы над Марией Тимофеевой на Aus Open

21 января 2024, 09:42 | Обновлено 21 января 2024, 09:49
1209
0
КОСТЮК: «Матч с Мертенс нарушил мой цикл сна. Легла спать в 3 часа ночи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 21 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 33) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024, обыграв в 4-м раунде мейджора россиянку Марию Тимофееву (WTA 170).

После завершения встречи Костюк провела пресс-конференцию:

– Марта, поздравляю. Первый четвертьфинал на уровне Grand Slam. Можете ли вы просто высказать нам свои мысли о своем сегодняшнем выступлении?

– Определенно было очень хорошее выступление. Я играла очень агрессивно, как мне хотелось бы играть всегда.

Да, это был хороший матч. Она была в ударе, и я знала, что должна делать. Я должна была быть сильной. Очень довольна выступлением. Все закончилось очень быстро, готовлюсь к следующему матчу.

– Насколько вы счастливы, что впервые выступили в четвертьфинале турнира Grand Slam?

– Это определенно прекрасное чувство. Я очень много работала для этого, поэтому не могу сказать, что я удивлена. Я всегда пыталась найти хорошие, правильные вещи, которые можно было бы сделать. Я очень рада, что у меня все получается. Так что я просто хочу продолжать идти дальше...

– Очевидно, что это первый раз, когда три украинки дошли до четвертого раунда. Вы тесно общаетесь с Даяной и Элиной? Вы тренируетесь вместе?

– Я тренировалась с Элиной, кажется, два или три раза в прошлом году. Да, у нас все хорошо. Каждый занимается своим делом. Очень рада за девочек. Надеюсь, они смогут присоединиться ко мне в четвертьфиналах. Это будет восхитительно.

С Даяной, например, у нас были очень разные графики, поэтому были турниры, на которых мы просто не были вместе. С Элиной, когда бы мы ни договорились, да, конечно. Мы ходим куда-нибудь ужинать с Элиной, так что все в порядке.

– Попробуете ли вы вместе сыграть в парном разряде на Олимпийских играх или что-нибудь в этом роде?

– Я не знаю о рейтинге, потому что в прошлом году я играла здесь в полуфинале и не защищала эти очки, поэтому понятия не имею, какой у меня рейтинг и смогу ли я вообще претендовать на Олимпийские игры в парном разряде.

Я думала, что если бы у меня была возможность, я бы сыграла с Людмилой Киченок, но думаю, она сыграет с Надеждой. Это звучит так плохо, потому что мы на самом деле вообще об этом не говорили, поэтому у меня даже нет четкого ответа на этот вопрос.

– Есть ли у вас хоть какое-то представление о том, почему вы сегодня не чувствовали давления?

– Честно говоря, последние пару ночей мне пришлось очень тяжело. Я использовала все возможные методы, которые знала, чтобы расслабиться и заснуть. Но, честно говоря, они работали не очень хорошо.

Да, я думаю, что пережила много эмоций. Матч с Мертенс очень сильно нарушил мой цикл сна. Я легла спать в 3 часа ночи. Все еще очень эмоциональна. Для меня это была большая победа, но даже не в плане соперника, а просто в моей голове, понимаете. Но стало лучше.

Сегодня я почувствовала, что, окей, наконец-то могу немного расслабиться, потому что я как бы участвовала во всех этих матчах, особенно после Элизе, я чувствовала, что планка сейчас настолько высока, что я должна выступить очень хорошо, как я выступила с Элизой. Я не смогла этого сделать в третьем раунде, но там было большое давление.

Когда я сегодня вышла на корт, и мы начали играть, и у нас была задержка из-за дождя, я немного поговорил с Сандрой и сказала: «Знаешь, я нахожусь на этом корте, и я даже не чувствую как будто я играю четвертый раунд.

Я только что была там и точно знала, что мне нужно делать, например, как я хочу, чтобы моя игра выглядела сегодня. Я просто продолжала в том же духе. Я очень рада, что все получилось.

Мне удалось полностью отделить мысль о том, что это матч 1/8 финала Grand Slam и все остальное.

– Прошло пять лет с тех пор, как вы совершили здесь свой первый большой прорыв.

МАРТА КОСТЮК: Думаю, шесть (смеется). 2018 год, да.

– Тогда шесть лет. Как бы вы описали дальнейшую карьеру и насколько вы как человек отличаетесь от 15-летней Марты?

– Ну, определенно многое изменилось. У меня такое ощущение, будто это было в другой жизни. За последние шесть лет произошло много событий.

Я всегда говорю, что считаю, что перемены – это всегда хорошо. Это значит, что я не стою на одном месте. Независимо от того, чувствуете ли вы, что меняетесь в худшую или лучшую сторону, я думаю, что хорошо, чтобы все изменения происходили. Прошло много лет, и я очень рада, что все еще чувствую себя свежей.

Видеообзор матча Марта Костюк – Мария Тимофеева

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Марта Костюк Мария Тимофеева Australian Open 2024 пресс-конференция
Источник ASAP text
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