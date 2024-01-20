Молчанов / Чачич – Болелли / Вавассори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 января украинский теннисист Денис Молчанов продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде украинец и Никола Чачич из Сербии сыграют против итальянского тандема Симоне Болелли / Андреа Вавассори. Поединок состоится 2-м запуском на 1573 Arena после матча Аревало / Павич – Кравиц / Пюц. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Марсело Аревало / Мате Павич – Кевин Кравиц / Тим Пюц.

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