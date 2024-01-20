Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024

20 января первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожиданно завершила выступления на Отрытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/16 финала австралийского мейджора полька сенсационно уступила Линде Носковой (Чехия, WTA 50) в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

После завершения встречи Свентек провела пресс-конференцию, на которой ответила на вопросы журналистов:

– Ига, не тот результат, которого вы хотели сегодня, это очевидно, но просто поделитесь своими мыслями о матче, пожалуйста.



– Ну, сейчас у меня не так много мыслей. Буду смотреть и анализировать, что я сделала не так. Я не знаю. Мне казалось, что у меня всё было под контролем, пока она не сделала брейк во втором сете. Но, да, у меня было несколько шансов сделать брейк во втором сете, и я ими не воспользовалась. Так что это обидно. Но когда она сделала брейк, она действовала с большой инициативой. Я хотела сделать так же позже в следующих играх. Иногда, да, я спешила. Я просто не играла вместе с интуицией и не играла естественно. Думаю, мне придётся поработать над этим, чтобы в следующем году чувствовать себя более комфортно.

– Первые два раунда забрали у вас больше сил, чем вы ожидали?



– Нет, физически я не чувствовала - честно говоря, я ничего не чувствовала. Так что все было достаточно хорошо. Психологически я также чувствовала, что после камбэка в матче с Коллинз я могу начать все сначала и не ожидать многого, просто стараться играть в свою игру.

– Есть ли что-то, что вам было особенно трудно прочитать в ее игре на подаче?



– Да, было трудно читать ее подачу. Я бы сказала, что она подает в стиле Соболенко, Рыбакиной с точки зрения расположения и скорости. Я бы сказала, что в целом на этом турнире я отыграла на приеме не так, как обычно, особенно на втором мяче. Но все же я знаю, что сделала все, что могла, чтобы попытаться сыграть этот мяч. Технически это не сработало. Но я знаю, что сделала все, что могла. Я ни о чем не жалею. Наверное, я хотела бы сыграть немного лучше на этом турнире.

– Что, по Вашему мнению, делает Мельбурн Парк особенно сложным для Вас?



– Здесь покрытие быстрее. Это все, что я могу сказать.

– Что касается Ваших общих ощущений, это недовольство или разочарование? Как бы Вы это сформулировали, чтобы мы поняли, что Вы чувствуете?



– А зачем вам это понимать? Иногда я сама не понимаю, поэтому не знаю, поймете ли вы. Как я уже сказала, я не ожидала многого. Я просто пыталась выполнить работу как можно лучше. Сегодня я почувствовала, что играю не лучшим образом, и у меня многое не получалось в предыдущих раундах. На самом деле сегодня я почувствовала, что играю немного лучше. Я просто чувствую, что мне нужно проанализировать и посмотреть, что я сделала не так. Иногда я чувствовала, что делаю что-то не так, даже во время игры, но было уже поздно что-то менять, потому что я уже проиграла очко. Чувствую, что, не знаю, да, я проиграла, но у меня впереди будет больше турниров. Я помню, как в прошлом году вернулась к работе. Я смогла перезагрузиться и просто сосредоточиться на следующих турнирах. Так что я собираюсь сделать то же самое в этом году.



– Ранее вы сказали, что вам не хватило интуиции. Интересно, почему это произошло? Это было конкретно сегодня или на протяжении всего турнира?



– На протяжении всего турнира. Наверное, я была более напряжена, чем на других турнирах, особенно в первых двух раундах. Но я думаю, что некоторые вещи просто не работали так, как раньше, хотя я работала так же. Я чувствую, что сделала всё, что могла в межсезонье, чтобы улучшить некоторые вещи, которые я хотела улучшить. Потом я приехала сюда и уже не играла естественно. Я не знаю... Будто я опаздывала в разножке. Реакция немного медленнее. Некоторые другие вещи. В основном, да, я пыталась просто улучшить это. Это было единственное, на чем я сосредоточилась. Поэтому это было не так естественно, как обычно.



– Последние три гейма второго сета как-то очень быстро ускользнули от вас. Было ли у вас ощущение на корте, что что-то изменилось либо с вашей стороны, либо с её стороны, чтобы матч пошёл таким путём?



– Как я уже говорила, я чувствовала, что у меня всё было под контролем. Но я думаю, что она просто пошла ва-банк без какого-либо давления. Она, наверное, знала, что ей нечего терять, понимаете? Возможно, мне следовало сделать это, когда у меня были брейкпоинты в предыдущих геймах, но я хотела быть как будто быть надежной версией себя. Думаю, она пошла ва-банк. Я помню, что, кажется, я подала только одну первую подачу во время того гейма, так что, возможно, это было причиной. Но, честно говоря, я помню, насколько сосредоточенной я была перед подачей, и я знала, что я позаботилась обо всём, что я делаю обычно. Я не уверена, почему я не выполнила эти подачи. Мне нужно будет посмотреть. Она просто использовала свой шанс и пошла ва-банк в гейме на приеме, а затем выиграла свою подачу, и это все, – сказала Ига.

В 1/8 финала Australian Open Носкова сыграет против Элины Свитолиной.

Видеообзор матча Ига Свентек – Линда Носкова

Видеоозапись пресс-конференции Иги Свентек