Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина пробились в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 в одиночном разряде.

Впервые в истории украинского тенниса в 1/8 финала турнира Grand Slam будут играть сразу 3 представительницы нашей страны.

Ранее по две украинки выходили во вторую неделю соревнований на Уимблдоне-2019 (Свитолина и Ястремская), Ролан Гаррос 2023 (Свитолина и Цуренко), а также на Уимблдоне-2023: (Свитолина и Цуренко).

Отметим, что из тройки Костюк, Ястремская и Свитолина только последняя заходила дальше четвертого раунда на австралийском мейджоре.

Костюк сыграет матч 1/8 финала в ночь на 21 января против Марии Тимофеевой. Ястремская и Свитолина выйдут на корт против Виктории Азаренко и Линды Носковой соответственно на день позже.