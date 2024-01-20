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Australian Open
20 января 2024, 15:20 | Обновлено 20 января 2024, 15:21
1275
4

Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Впервые в истории в 1/8 финала турнира Grand Slam будут играть сразу 3 представительницы Украины

20 января 2024, 15:20 | Обновлено 20 января 2024, 15:21
1275
4
Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина пробились в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 в одиночном разряде.

Впервые в истории украинского тенниса в 1/8 финала турнира Grand Slam будут играть сразу 3 представительницы нашей страны.

Ранее по две украинки выходили во вторую неделю соревнований на Уимблдоне-2019 (Свитолина и Ястремская), Ролан Гаррос 2023 (Свитолина и Цуренко), а также на Уимблдоне-2023: (Свитолина и Цуренко).

Отметим, что из тройки Костюк, Ястремская и Свитолина только последняя заходила дальше четвертого раунда на австралийском мейджоре.

Костюк сыграет матч 1/8 финала в ночь на 21 января против Марии Тимофеевой. Ястремская и Свитолина выйдут на корт против Виктории Азаренко и Линды Носковой соответственно на день позже.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Элина Свитолина Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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sirjoga
Як же хочеться, щоб ця казка не закінчувалася і ми взяли Шолом
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+3
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Олександр Науменко
Даєш подвійне дербі, перепишемо історію ще раз.
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+2
Выталкиватель парашутистов
Блажен кто верует...
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-2
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