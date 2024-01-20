АНЧЕЛОТТИ – о поражении от Атлетико в Кубке: «Не согласен с критикой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем очередного тура Ла Лиги, в котором «сливочные» примут на своем поле «Альмерию», высказался по поводу шквала критики, который обрушился на команду после поражения от земляков из «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании (2:4).

«Я не согласен с этой критикой. Я наблюдаю и слежу за происходящим в раздевалке. Мы продолжаем демонстрировать хорошую динамику и по-прежнему мотивированы. Команда очень хорошо показывает себя и играет в футбол. За исключением отдельных игр, все наши матчи проходят на высоком уровне», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, после матча с «Атлетико» наставник не стал публично критиковать украинского голкипера Андрея Лунина, но в частной беседе в раздевалке указал нашему соотечественнику на допущенную ошибку.