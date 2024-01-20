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  4. АНЧЕЛОТТИ – о поражении от Атлетико в Кубке: «Не согласен с критикой»
Испания
20 января 2024, 14:54 |
483
0

АНЧЕЛОТТИ – о поражении от Атлетико в Кубке: «Не согласен с критикой»

Наставник считает, что его подопечные демонстрируют футбол высокого уровня

20 января 2024, 14:54 |
483
0
АНЧЕЛОТТИ – о поражении от Атлетико в Кубке: «Не согласен с критикой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем очередного тура Ла Лиги, в котором «сливочные» примут на своем поле «Альмерию», высказался по поводу шквала критики, который обрушился на команду после поражения от земляков из «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании (2:4).

«Я не согласен с этой критикой. Я наблюдаю и слежу за происходящим в раздевалке. Мы продолжаем демонстрировать хорошую динамику и по-прежнему мотивированы. Команда очень хорошо показывает себя и играет в футбол. За исключением отдельных игр, все наши матчи проходят на высоком уровне», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, после матча с «Атлетико» наставник не стал публично критиковать украинского голкипера Андрея Лунина, но в частной беседе в раздевалке указал нашему соотечественнику на допущенную ошибку.

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Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Альмерия Ла Лига Андрей Лунин
Источник Mundo Deportivo
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