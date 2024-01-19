Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими командами «Атлетико» и «Реал». Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах «матрасники» забили дважды и вырвали победу – 4:2.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отстоял в воротах весь поединок.

На 81-й минуте при счете 2:1 у «Атлетико» был прекрасный момент забить, после передачи с фланга Альварто Мората оказался один перед Луниным, но Андрей совершил суперсейв, после чего «Реал» в следующей атаке сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Легендарный вратарь королевского клуба Икер Касильяс, который защищал цвета «сливочных» с 1999 по 2015 год, отметил отличную игру Лунина:

«Parada clave, Andrey Lunin», что в переводе означает: «Ключевой стоп».

Видеообзор матча Атлетико – Реал – 4:2