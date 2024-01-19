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Кубок Испании
19 января 2024, 00:35 | Обновлено 19 января 2024, 00:39
1112
1

ВИДЕО. Исправился! Лунин совершил суперсейв и спас Реал от поражения

В следующей атаке «сливочные» сравняли счет

19 января 2024, 00:35 | Обновлено 19 января 2024, 00:39
1112
1
ВИДЕО. Исправился! Лунин совершил суперсейв и спас Реал от поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В четверг, 18 января, проходит матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором играют мадридские «Атлетико» и «Реал».

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Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин вышел в основном составе команды.

На 81-й минуте при счете 2:1 у «Атлетико» был прекрасный момент забить, после передачи с фланга Альварто Мората оказался один перед Луниным, но Андрей совершил суперсейв, после чего «Реал» в следующей атаке сравнял счет и перевел игру в овертайм.

ВИДЕО. Исправился! Лунин совершил суперсейв и спас Реал от поражения

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Атлетико - Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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Диванний Експерт
Шпрот.уа!!! Чому ви обманюєте!!! Де відео???? Тєлєга це ваше рашистське всьо???
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