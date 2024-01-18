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Кубок Азии
Индия
18.01.2024 16:30 – FT 0 : 3
Узбекистан
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Кубок Азии
18 января 2024, 19:47 | Обновлено 18 января 2024, 19:55
1217
0

Шацких доволен. Узбекистан разгромил Индию на Кубке Азии

Команда Сречко Катанца занимает второе место в группе B

18 января 2024, 19:47 | Обновлено 18 января 2024, 19:55
1217
0
Шацких доволен. Узбекистан разгромил Индию на Кубке Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Узбекистана обыграла команду Индии со счетом 3:0.

Голы у команды Сречко Катанца в первом тайме забили Аббосбек Файзуллаев, Игорь Сергеев и Шерзод Насруллаев.

Наибольшее представительство (6 футболистов) в сборной имеет ташкентский «Пахтакор», чемпион Узбекистана, который тренирует экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких.

Узбекистан набрал 4 очка и занимает 2-е место в группе B после двух туров.

Австралия (6 баллов) после двух побед досрочно вышла в плей-офф.

Кубок Азии. Группа B, 2-й тур, 18 января

Индия – Узбекистан – 0:3

Голы: Файзуллаев, 4, Сергеев, 18, Насруллаев, 45

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Источник Sport.ua
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