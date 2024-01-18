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Кубок Азии
Сирия
18.01.2024 13:30 – 47 0 : 0
Австралия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
18 января 2024, 14:20 | Обновлено 18 января 2024, 14:28
48
0

Сирия – Австралия, Индия – Узбекистан, Палестина – ОАЭ. Смотреть онлайн

Смотрите 18 января матчи 2-го тура Кубка Азии

18 января 2024, 14:20 | Обновлено 18 января 2024, 14:28
48
0
Сирия – Австралия, Индия – Узбекистан, Палестина – ОАЭ. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австралии

18 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

18 января проходят 3 матча Кубка Азии:

  • 13:30. Сирия – Австралия
  • 16:30. Индия – Узбекистан
  • 19:30. Палестина – ОАЭ

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Сирия – Австралия, Индия – Узбекистан, Палестина – ОАЭ. Смотреть онлайн

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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