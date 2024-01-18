Сирия – Австралия, Индия – Узбекистан, Палестина – ОАЭ. Смотреть онлайн
Смотрите 18 января матчи 2-го тура Кубка Азии
18 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
18 января проходят 3 матча Кубка Азии:
- 13:30. Сирия – Австралия
- 16:30. Индия – Узбекистан
- 19:30. Палестина – ОАЭ
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.
Сирия – Австралия, Индия – Узбекистан, Палестина – ОАЭ. Смотреть онлайн
Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.
Турнирные таблицы
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