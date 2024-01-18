18 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

18 января проходят 3 матча Кубка Азии:

13:30. Сирия – Австралия

16:30. Индия – Узбекистан

19:30. Палестина – ОАЭ

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Сирия – Австралия, Индия – Узбекистан, Палестина – ОАЭ. Смотреть онлайн

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

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