Турнирные таблицы Кубка Азии. ОАЭ в меньшинстве сыграл вничью с Палестиной
Команда ОАЭ набрала 4 очка и лидирует в группе C
В матче 2-го тура Кубка Азии сборные Палестины и ОАЭ сыграли вничью (1:1).
Сборная ОАЭ открыла счет на 23-й минуте благодаря голу Султана Аламири.
Однако на 37-й минуте команда ОАЭ осталась в меньшинстве, когда был удален Халифа Аль-Хаммади.
Команда Палестины не сумела реализовать пенальти, однако отыгралась на 50-й минуте – благодаря автоголу Бадера Насера.
Сборная ОАЭ набрала 4 очка и лидирует в группе C. Далее идут: Иран (3), Палестина (1), Гонконг (0)
Кубок Азии. 2-й тур, 18 января
Палестина – ОАЭ – 1:1
Голы: Насер, 50 (автогол) – Аламири, 23
Незабитый пенальти: Сейям, 39 (Палестина)
Удаление: Аль-Хаммади (ОАЭ)
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