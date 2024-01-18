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Кубок Азии
Палестина
18.01.2024 19:30 – FT 1 : 1
ОАЭ
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Кубок Азии
18 января 2024, 22:11 | Обновлено 18 января 2024, 22:30
263
0

Турнирные таблицы Кубка Азии. ОАЭ в меньшинстве сыграл вничью с Палестиной

Команда ОАЭ набрала 4 очка и лидирует в группе C

18 января 2024, 22:11 | Обновлено 18 января 2024, 22:30
263
0
Турнирные таблицы Кубка Азии. ОАЭ в меньшинстве сыграл вничью с Палестиной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка Азии сборные Палестины и ОАЭ сыграли вничью (1:1).

Сборная ОАЭ открыла счет на 23-й минуте благодаря голу Султана Аламири.

Однако на 37-й минуте команда ОАЭ осталась в меньшинстве, когда был удален Халифа Аль-Хаммади.

Команда Палестины не сумела реализовать пенальти, однако отыгралась на 50-й минуте – благодаря автоголу Бадера Насера.

Сборная ОАЭ набрала 4 очка и лидирует в группе C. Далее идут: Иран (3), Палестина (1), Гонконг (0)

Кубок Азии. 2-й тур, 18 января

Палестина – ОАЭ – 1:1

Голы: Насер, 50 (автогол) – Аламири, 23

Незабитый пенальти: Сейям, 39 (Палестина)

Удаление: Аль-Хаммади (ОАЭ)

Турнирные таблицы

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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