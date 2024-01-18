Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии

В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Австралии одержала победу над Сирией (1:0).

Единственный в матче гол на 59-й минуте забил Джексон Ирвин.

Австралийцы одержали вторую победу (6 очков) и досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии.

Сборные Узбекистана и Сирии имеют по одному очку, Индия свой первый матч проиграла.

В другом матче 2-го тура в этом квартете 18 января встречаются команды Индии и Узбекистана.

Кубок Азии. Группа B. 2-й тур, 18 января

Сирия – Австралия – 0:1

Гол: Ирвин, 59

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