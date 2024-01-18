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Кубок Азии
Сирия
18.01.2024 13:30 – FT 0 : 1
Австралия
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Кубок Азии
18 января 2024, 17:23 | Обновлено 18 января 2024, 17:25
107
0

Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии

Представители Зеленого континента минимально обыграли команду Сирии

18 января 2024, 17:23 | Обновлено 18 января 2024, 17:25
107
0
Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Австралии одержала победу над Сирией (1:0).

Единственный в матче гол на 59-й минуте забил Джексон Ирвин.

Австралийцы одержали вторую победу (6 очков) и досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии.

Сборные Узбекистана и Сирии имеют по одному очку, Индия свой первый матч проиграла.

В другом матче 2-го тура в этом квартете 18 января встречаются команды Индии и Узбекистана.

Кубок Азии. Группа B. 2-й тур, 18 января

Сирия – Австралия – 0:1

Гол: Ирвин, 59

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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