Кубок Азии18 января 2024, 17:23 | Обновлено 18 января 2024, 17:25
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Австралия одержала вторую победу и вышла в плей-офф Кубка Азии
Представители Зеленого континента минимально обыграли команду Сирии
18 января 2024, 17:23 | Обновлено 18 января 2024, 17:25
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В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Австралии одержала победу над Сирией (1:0).
Единственный в матче гол на 59-й минуте забил Джексон Ирвин.
Австралийцы одержали вторую победу (6 очков) и досрочно вышли в плей-офф Кубка Азии.
Сборные Узбекистана и Сирии имеют по одному очку, Индия свой первый матч проиграла.
В другом матче 2-го тура в этом квартете 18 января встречаются команды Индии и Узбекистана.
Кубок Азии. Группа B. 2-й тур, 18 января
Сирия – Австралия – 0:1
Гол: Ирвин, 59
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