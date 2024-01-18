Ворскла – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
Полтавская «Ворскла» проводит 2-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды является «Кайсар» Кызылорды из Казахстана.
Начало товарищеского матча запланировано на 18 января 16:00 по Киеву.
В первом спарринге 14 января Ворскла разгромила «Сабах» из Азербайджана (3:0).
Всего в турецкой Анталии команда Сергея Долганского планирует провести 6 спаррингов до середины февраля.
Ворскла – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон раскаивается, как поступил с родным для него «Интернасьоналом»
17 января жиронцы обыграли «Райо Вальекано» со счетом 3:1 в 1/8 финала