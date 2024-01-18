Полтавская «Ворскла» проводит 2-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником полтавской команды является «Кайсар» Кызылорды из Казахстана.

Начало товарищеского матча запланировано на 18 января 16:00 по Киеву.

В первом спарринге 14 января Ворскла разгромила «Сабах» из Азербайджана (3:0).

Всего в турецкой Анталии команда Сергея Долганского планирует провести 6 спаррингов до середины февраля.

Ворскла – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция