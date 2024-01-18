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Товарищеские матчи
Ворскла
18.01.2024 16:00 – 87 1 : 1
Кайсар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 17:00 |
392
0

Ворскла – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

18 января 2024, 17:00 |
392
0
Ворскла – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит 2-й контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды является «Кайсар» Кызылорды из Казахстана.

Начало товарищеского матча запланировано на 18 января 16:00 по Киеву.

В первом спарринге 14 января Ворскла разгромила «Сабах» из Азербайджана (3:0).

Всего в турецкой Анталии команда Сергея Долганского планирует провести 6 спаррингов до середины февраля.

Ворскла – Кайсар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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