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Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 19:09 | Обновлено 18 января 2024, 19:28
607
0

Вторая крупная. Ворскла вновь победила в спарринге в Турции

Полтавская команда провела матч с «Кайсаром» из Казахстана

18 января 2024, 19:09 | Обновлено 18 января 2024, 19:28
607
0
Вторая крупная. Ворскла вновь победила в спарринге в Турции
ФК Ворскла Полтава

18 января на сборе в Турции полтавская «Ворскла» провела товарищеский поединок с клубом «Кайсар» из Казахстана.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского коллектива, в составе которого по голу забили Фелипе и Ковталюк, а Челядин оформил дубль.

Это была вторая игра «Ворсклы» в нынешнее зимнее межсезонье. Ранее в Турции подопечные Сергея Долганского переиграли со счетом 3:0 азербайджанский «Сабах».

Товарищеский матч

Ворскла (Украина) – Кайсар (Казахстан) – 4:1

Голы у Ворсклы: Фелипе, 20, Челядин, 58, 75, Ковталюк, 69.

Ворскла (1-й тайм): Исенко, Хрипчук, Чеснаков, Бацула, Пердута, Скляр, Островский, Степанюк, Нестеренко, Крупский (Галас, 24), Фелипе.

Ворскла (2-й тайм): Домолега, Изотов (Сантана, 78), Рамирес, Корниенко, Крупский, Толи, Прус, Кане, Челядин, Галас, Ковталюк.

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Источник Sport.ua
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