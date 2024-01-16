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Товарищеские матчи
Ворскла
14.01.2024 16:00 – FT 3 : 0
Сабах
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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 04:15 | Обновлено 16 января 2024, 04:42
184
0

Ворскла – Сабах – 3:0. Под руководством Долганского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах

16 января 2024, 04:15 | Обновлено 16 января 2024, 04:42
184
0
Ворскла – Сабах – 3:0. Под руководством Долганского. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

В первой игре в 2024 году полтавская «Ворскла» под руководством нового тренера Сергея Долганского разгромила азербайджанский клуб «Сабах» (3:0).

Голы в спарринге в Турции забили Игорь Пердута, Фелипе Родригес и Руслан Степанюк.

Товарищеский матч. 14 января, Турция

Ворскла (Украина) – Сабах (Азербайджан) – 3:0

Голы: Пердута, 41, Фелипе, 72, Степанюк, 84

Ворскла (1-й тайм): Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк.

Ворскла (2-й тайм): Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Пердута, 41 мин.

ГОЛ! 2:0. Фелипе, 72 мин.

ГОЛ! 3:0. Степанюк, 84 мин.

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Источник Sport.ua
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