В первой игре в 2024 году полтавская «Ворскла» под руководством нового тренера Сергея Долганского разгромила азербайджанский клуб «Сабах» (3:0).

Голы в спарринге в Турции забили Игорь Пердута, Фелипе Родригес и Руслан Степанюк.

Товарищеский матч. 14 января, Турция

Ворскла (Украина) – Сабах (Азербайджан) – 3:0

Голы: Пердута, 41, Фелипе, 72, Степанюк, 84

Ворскла (1-й тайм): Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк.

Ворскла (2-й тайм): Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе.

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Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Пердута, 41 мин.

ГОЛ! 2:0. Фелипе, 72 мин.

ГОЛ! 3:0. Степанюк, 84 мин.