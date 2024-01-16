Ворскла – Сабах – 3:0. Под руководством Долганского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах
В первой игре в 2024 году полтавская «Ворскла» под руководством нового тренера Сергея Долганского разгромила азербайджанский клуб «Сабах» (3:0).
Голы в спарринге в Турции забили Игорь Пердута, Фелипе Родригес и Руслан Степанюк.
Товарищеский матч. 14 января, Турция
Ворскла (Украина) – Сабах (Азербайджан) – 3:0
Голы: Пердута, 41, Фелипе, 72, Степанюк, 84
Ворскла (1-й тайм): Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк.
Ворскла (2-й тайм): Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Пердута, 41 мин.
ГОЛ! 2:0. Фелипе, 72 мин.
ГОЛ! 3:0. Степанюк, 84 мин.
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