Ворскла стартовала на сборе с разгромной победы

«Ворскла» при новом тренере Сергее Долганском провела первый матч на сборе в Турции. Полтавчане со счетом 3:0 обыграли азербайджанский «Сабах».

Голы забивали Пердута, Фелипе и Степанюк.

Контрольный матч

Ворскла – Сабах 3:0

Голы: Пердута (41), Фелипе (72), Степанюк (84)

Ворскла 1 тайм: Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк

Ворскла 2 тайм: Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе