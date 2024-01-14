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Ворскла
14.01.2024 16:00 – FT 3 : 0
Сабах
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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 19:46 | Обновлено 14 января 2024, 19:48
521
0

Ворскла стартовала на сборе с разгромной победы

Команда оформила три гола Сабаху

14 января 2024, 19:46 | Обновлено 14 января 2024, 19:48
521
0
Ворскла стартовала на сборе с разгромной победы
ФК Ворскла

«Ворскла» при новом тренере Сергее Долганском провела первый матч на сборе в Турции. Полтавчане со счетом 3:0 обыграли азербайджанский «Сабах».

Голы забивали Пердута, Фелипе и Степанюк.

Контрольный матч

Ворскла – Сабах 3:0
Голы: Пердута (41), Фелипе (72), Степанюк (84)

Ворскла 1 тайм: Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк

Ворскла 2 тайм: Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе

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Ворскла Полтава Сабах Баку контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Ворскла
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