Ворскла стартовала на сборе с разгромной победы
Команда оформила три гола Сабаху
«Ворскла» при новом тренере Сергее Долганском провела первый матч на сборе в Турции. Полтавчане со счетом 3:0 обыграли азербайджанский «Сабах».
Голы забивали Пердута, Фелипе и Степанюк.
Контрольный матч
Ворскла – Сабах 3:0
Голы: Пердута (41), Фелипе (72), Степанюк (84)
Ворскла 1 тайм: Исенко, Палюк, Хрипчук, Бацула, Пердута, Толи, Нестеренко, Челядин, Островский, Кане, Ковталюк
Ворскла 2 тайм: Домолега, Изотов, Рамирес, Корниенко, Крупский, Скляр, Черныш, Степанюк, Прус, Галас, Фелипе
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