Украина. Премьер лига14 января 2024, 14:37 | Обновлено 14 января 2024, 15:26
118
0
Ворскла – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
14 января 2024, 14:37 | Обновлено 14 января 2024, 15:26
118
0
Полтавская «Ворскла» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды является «Сабах» Баку из Азербайджана.
Начало товарищеского матча запланировано на 14 января 16:00 по Киеву.
Всего в турецкой Анталии команда Сергея Долганского планирует провести 6 спаррингов до середины февраля .
Ворскла – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2024, 18:59 1
Максим подписал контракт с ФК «Арис» Салоники, но полгода отыграет в «Каламате»
Футбол | 14 января 2024, 12:31 0
Поединок состоится 14 января в 21:45 по Киеву
Футбол | 14.01.2024, 07:31
Футбол | 13.01.2024, 17:32
Футбол | 14.01.2024, 14:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.01.2024, 16:48 10
12.01.2024, 15:39 4
14.01.2024, 07:50
13.01.2024, 11:39 1
12.01.2024, 09:09 22
12.01.2024, 16:55 11
13.01.2024, 12:53 43