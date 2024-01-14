Полтавская «Ворскла» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды является «Сабах» Баку из Азербайджана.

Начало товарищеского матча запланировано на 14 января 16:00 по Киеву.

Всего в турецкой Анталии команда Сергея Долганского планирует провести 6 спаррингов до середины февраля .

Ворскла – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция