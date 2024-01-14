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Товарищеские матчи
Ворскла
14.01.2024 16:00 - : -
Сабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 14:37 | Обновлено 14 января 2024, 15:26
118
0

Ворскла – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

14 января 2024, 14:37 | Обновлено 14 января 2024, 15:26
118
0
Ворскла – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды является «Сабах» Баку из Азербайджана.

Начало товарищеского матча запланировано на 14 января 16:00 по Киеву.

Всего в турецкой Анталии команда Сергея Долганского планирует провести 6 спаррингов до середины февраля .

Ворскла – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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