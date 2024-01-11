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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 14:17 | Обновлено 11 января 2024, 14:20
241
0

Ворскла начала сбор в Турции

Команда Сергея Долганского проведет минимум шесть матчей

11 января 2024, 14:17 | Обновлено 11 января 2024, 14:20
241
0
Ворскла начала сбор в Турции
ФК Ворскла

«Ворскла» приступила к тренировкам в Анталии. И.о. главного тренера Сергей Долганский взял на сбор таких игроков:

Вратари: Исенко, Єрмолов, Домолега;

Защитники – Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупский, Корниенко, Павлюк, Изотов, Бацула, Рамирес, Пердута, Якубу;

Полузащитники – Скляр, Челядин, Нестеренко, Черныш, Кане, Фелипе, Толи;

Нападающие – Островский, Степанюк, Тиагуиньо, Галас, Ковталюк.

На сборе запланировано 6 спаррингов. 14-го января полтачане сыграют с азербайджанским «Сабахом». В дальнейшем соперниками станут казахстанский «Кайсар», «Лаппи» из Косова, «Насаф» (Узбекистан), польская «Термалика» и «Гангвон» из Южной Кореи.

Сейчас в графике команды есть два окна, 6-го и 15-го февраля.

В Украину «Ворскла» вернется 17 февраля.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала контракт с форвардом «Дилы» Николаем Ковталюком.

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Источник ФК Ворскла
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