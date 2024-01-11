Ворскла начала сбор в Турции

«Ворскла» приступила к тренировкам в Анталии. И.о. главного тренера Сергей Долганский взял на сбор таких игроков:

Вратари: Исенко, Єрмолов, Домолега;

Защитники – Чеснаков, Сантана, Хрипчук, Крупский, Корниенко, Павлюк, Изотов, Бацула, Рамирес, Пердута, Якубу;

Полузащитники – Скляр, Челядин, Нестеренко, Черныш, Кане, Фелипе, Толи;

Нападающие – Островский, Степанюк, Тиагуиньо, Галас, Ковталюк.

На сборе запланировано 6 спаррингов. 14-го января полтачане сыграют с азербайджанским «Сабахом». В дальнейшем соперниками станут казахстанский «Кайсар», «Лаппи» из Косова, «Насаф» (Узбекистан), польская «Термалика» и «Гангвон» из Южной Кореи.

Сейчас в графике команды есть два окна, 6-го и 15-го февраля.

В Украину «Ворскла» вернется 17 февраля.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала контракт с форвардом «Дилы» Николаем Ковталюком.