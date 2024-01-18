Тренер Валенсии – о поражении в Кубке Испании: «Мы были дезорганизованы»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал домашнее поражение от «Сельты» (1:3) и вылет из Кубка Испании.

«При счете 0:2 мы все хотели играть вперед, без пауз, и в этой непрерывности беготни вперед и назад мы были дезорганизованы. Это должно помочь нам научиться, потому что поражение – большое разочарование.

Мы принимали неправильные решения. Уступать 0:2 на 15-й минуте было тяжело. У нас был ответ, у нас был хороший шанс в конце первого тайма, а во втором удар от Яремчука. Но нам не хватало спокойствия. Нам просто нужно проанализировать матч. Мы сыграли очень плохо», – приводит слова Барахи издание Marca.

Напомним, что Роман Яремчук вышел на поле на 76-й минуте, но за это время не смог помочь «летучим мышам» избежать поражения, сделав лишь четыре паса за отведенное время.