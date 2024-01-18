Отдал всего 4 паса. Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсии в Кубке

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 76-й вместо Хави Герра.

После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов за 21 сыгранную минуту с учетом дополнительного времени.

За игру Роман отдал всего 4 передачи, 3 из которых оказались точными (75%).

Лучшим игроком матча стал форвард «Сельты» Анастасиос Дувикас (8.8), который оформил дубль.

Оценки SofaScore за матч Валенсия – Сельта – 1:3