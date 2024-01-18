Отдал всего 4 паса. Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсии в Кубке
«Летучие мыши» завершили выступления на турнире, проиграв «Сельте» в 1/8 финала
18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Сельта». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 76-й вместо Хави Герра.
После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов за 21 сыгранную минуту с учетом дополнительного времени.
За игру Роман отдал всего 4 передачи, 3 из которых оказались точными (75%).
Лучшим игроком матча стал форвард «Сельты» Анастасиос Дувикас (8.8), который оформил дубль.
Оценки SofaScore за матч Валенсия – Сельта – 1:3
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