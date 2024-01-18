15 футболистов, которые представляли УПЛ на Кубке Африки в XXI веке

С 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре проходят матчи очередного, уже 34-го по счету, Кубка африканских наций, который чаще называют просто Кубком Африки. Украинским болельщикам этот турнир, очевидно, далеко не так интересен, как чемпионат Европы или чемпионат мира, где для наших почитателей футбола куда больше знакомых имен и известных команд, однако в целом Кубок Африки – это выдающаяся витрина для игроков, так как на матчи этого соревнования привычно съезжаются скауты со многих клубов как Европы, так и остального мира.

Примечательно, что от украинской Премьер-лиги на КАН-2023 заявлен только один футболист. Чтобы узнать кто это (если вы, конечно, что-то упустили и не владеете такой информацией), мы предлагаем вам ознакомиться с полным текстом, в котором речь как раз и пойдет о всех представителях УПЛ, которые были заявлены для участия в Кубке Африки в нынешнем веке…

Айзек Окоронкво

Getty Images/Global Images Ukraine. Айзек Окоронкво (№ 5)

Центральный защитник Айзек Окоронкво вызывался на Кубок африканских наций в состав сборной Нигерии из чемпионата Украины как представитель «Шахтера». В 2002 году Окоронкво провел пять поединков в рамках континентального первенства, а Нигерия добралась до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступила Сенегалу (1:2). Впоследствии Айзек сыграл еще на одном Кубке Африки – в 2004 году, но тогда он был заявлен уже как представитель английского «Вулверхэмптона». Примечательно, что в 2004-м нигерийцы также забрались в полуфинал турнира, где в серии пенальти уступили Тунису. Интересно также, что на КАН-2004 Окоронкво, как и двумя годами ранее, тоже сыграл пять матчей. Участия в поединках за третье место Айзек не принимал ни в 2002-м, ни в 2004-м, но Нигерия в обоих случаях побеждала, благодаря чему экс-бек «горняков» является двукратным «бронзовым» призером престижного международного соревнования.

Джулиус Агахова

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиус Агахова (№ 17)

В начале нынешнего века Джулиус Агахова считался одним из наиболее талантливых молодых форвардов мирового футбола. В 2001 году его посчастливилось подписать «Шахтеру», где африканец провел следующие пять с половиной лет, прежде чем ушел в «Уиган». На Кубке африканских наций Джулиус в качестве игрока «Шахтера» сыграл аж три раза – в 2002, 2004 и 2006 годах. Во всех трех случаях сборная Нигерии добиралась до полуфинала, но каждый раз проигрывала. Впрочем, три раза из трех попыток нигерийцы использовали в свою пользу, чтобы выйти победителями из матчей за третье место. Благодаря этому Джулиус Агахова является трехкратным «бронзовым» призером КАН, на котором суммарно провел 15 матчей и забил 6 мячей. Справедливо будет упомянуть, что наиболее успешный для Нигерии Кубок Африки с Агаховой в составе состоялся еще в 2000 году, когда юный форвард отличился 3 голами в 4 матчах, а его команда добралась до финала, но уступила там в серии пенальти Камеруну.

Бадр Эль-Каддури

Getty Images/Global Images Ukraine. Бадр Эль-Каддури (№ 3)

Фланговый защитник Бадр Эль-Каддури был на контракте в «Динамо» с 2002 по 2012 годы. За это время он трижды становился участником финальных частей Кубка африканских наций, представляя там УПЛ в целом и «бело-синих» в частности. Что правда, сборная Марокко, цвета которой на международной уровне защищал Эль-Каддури, в 2006, 2008 и 2012 годах вместе с Бадром в составе выдала абсолютно три провальных Кубка Африки. Каждый раз марокканцы прекращали свой турнирный путь уже после стадии группового турнира, а вот на весьма удачный для них чемпионат континента в 2004 году, когда Марокко добралось до финала, где уступило Тунису (1:2), Эль-Каддури вызван не был.

Софьен Меллити

Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник из Туниса Софьен Меллити провел в украинском чемпионате всего полтора года – с лета 2004-го по февраль 2006-го. Играл он за «Ворсклу» (33 матча, 1 гол, 1 ассист), и именно из полтавского клуба вызывался для участия в КАН-2006. На том турнире Софьен сыграл в трех поединках, а Тунис добрался до четвертьфинала, где в серии пенальти уступил нигерийцам. Фактически сразу после завершения того розыгрыша Кубка Африки Меллити попрощался с «Ворсклой», с которой у него завершился контракт, и подался в поисках лучшей доли в турецкий «Газиантепспор», в статусе представителя которого впоследствии был заявлен за Тунис и на финальную часть ЧМ-2006, но ни одной минуты на том турнире так и не провел.

Айила Юссуф

Getty Images/Global Images Ukraine. Айила Юссуф (№ 13)

Нигерийский опорный полузащитник Айила Юссуф, который впоследствии играл уже на позиции центрбека, практически всю свою профессиональную карьеру провел в Украине. Наибольших высот достиг в «Динамо», с которым трижды становился чемпионом страны, и именно из стана киевского клуба его дважды вызывали в расположение сборной Нигерии для участия в Кубке Африки. Как в 2006, так и в 2010 годах Айила провел в рамках КАН по 4 матча, и в обоих случаях нигерийцы становились «бронзовыми» призерами, однако Юссуф непосредственно в поединках за третье место участия не принимал. К слову, в 2010-м Айила был единственным представителем от УПЛ на Кубке африканских наций.

Исмаэль Бангура

Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Бангура (№ 10)

В 2008 году в состав сборной Гвинеи для участия в Кубке африканских наций был вызван центрфорвард «Динамо» Исмаэль Бангура. Для него лично это был уже второй континентальный турнир в карьере, так как двумя годами ранее нападающий вместе с гвинейцами добрался до четвертьфинала, где проиграл Сенегалу (2:3). На КАН-2008 Бангура в четырех матчах отличился одним забитым мячом, а Гвинея снова дошла до четвертьфинала, но на этот раз вылетела с гораздо более неприятным счетом – 0:5 от Кот-д’Ивуара. В третий и последний раз в своей карьере Бангура сыграл на Кубке Африки в 2012 году, когда уже являлся футболистом «Нанта». Но эта попытка оказалась наименее удачной для гвинейцев, вылетевших уже после группового раунда.

Хишам Махдуфи

Twitter. Хишам Махдуфи

Хишаму Махдуфи удалось отлично проявить себя в родном чемпионате Марокко, откуда его летом 2007 года на правах аренды подписало «Динамо». Киевляне прописали опцию выкупа легионера, и сразу же отправили того в «Металлист» на условиях субаренды. Собственно, на КАН-2008 этот футболист был заявлен за сборную Марокко как представитель харьковского клуба, но на поле так ни разу и не объявился. Марокканцы сыграли всего три поединка, и вылетели после завершения групповой стадии. В дальнейшем «Динамо» не стало реализовывать опцию выкупа контракта Махдуфи и тот вернулся в Марокко, где и продолжил выступать вплоть до завершения карьеры в 2015-м.

Поль Эссола

Фото из открытых источников. Поль Эссола

Опорный полузащитник Поль Эссола из Камеруна, имевший также французское гражданство, впервые объявился в чемпионате Украины еще в начале 2007 года, когда стал игроком алчевской «Стали». Оттуда хавбек перешел в столичный «Арсенал», и в 2008 году был вызван для участия в Кубке Африки. Тот турнир выдался весьма успешным для «Неукротимых львов», которые добрались аж до финала, где минимально проиграли Египту (0:1). Поль Эссола сыграл лишь в третьем туре групповой стадии против Судана (3:0), да и то вышел на поле на последние 13 минут. Что правда, это обстоятельство аж никак не помешало хавбеку стать «серебряным» призером КАН-2008. Примечательно, что в УПЛ Эссола впоследствии поиграл еще и за «Днепр» (7 матчей), а в 2010-м окончательно покинул нашу страну.

Анис Буссаиди

Getty Images/Global Images Ukraine. Анис Буссаиди (№ 18)

Правый защитник из Туниса Анис Буссаиди выступал в Украине с 2005 по 2008 года в рядах донецкого «Металлурга» и столичного «Арсенал». Затем клиент Дмитрия Селюка поиграл в Австрии, Греции и россии, а вернулся в УПЛ в начале 2012-го, оформив контракт с «Таврией». Именно в тот период Анис получил вызов в расположение сборной Туниса для участия в КАН-2012 и КАН-2013. На первом фулбек провел два матча, а его команда добралась до четвертьфинала, где в экстратаймах вылетела от Ганы (1:2). На втором – Тунис не сумел выйти даже из группы, а Буссаиди сыграл только полтора тайма в поединке с Кот-д’Ивуаром. Летом 2014-го, после аннексии россией Крыма и фактического развала «Таврии», Анис Буссаиди предпочел завершить карьеру футболиста – в возрасте 33 лет. Интересно, что сейчас он является наставником сборной Туниса U-20.

Самуэль Инкум

Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Инкум

В 2012 году для участия в Кубке африканских наций в расположение сборной Ганы были вызваны сразу два представителя «Днепра». Одним из них стал правый защитник Самуэль Инкум, который за год до этого перебрался в Украину из «Базеля» за 5,3 миллионов евро. Дебютный для Инкума Кубок Африки состоялся в 2010 году, когда защитник провел на турнире пять матчей, став «серебряным» призером. В 2012-м ситуация для Ганы также складывалась весьма неплохо. Команда добралась до полуфинала, но там сенсационно уступила Замбии (0:1), а в матче за третье место проиграла еще и Мали (0:2). После того Инкум больше на континентальных африканских первенствах не играл, хотя в 2014 году оказался в заявке сборной Ганы на финальную часть чемпионата мира, но там отсидел весь турнир на скамье запасных.

Дерек Боатенг

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Боатенг

Вторым представителем «Днепра» в сборной Ганы на КАН-2012 оказался опорный полузащитник Дерек Боатенг, который был впоследствии вызван в свою национальную команду и для участия в КАН-2013. Свой первый Кубок африканских наций Боатенг отыграл со сборной Ганы еще в 2002 году, когда «черные звезды» добрались до четвертьфинала, где были остановлены Нигерией (0:1). КАН-2012 оказался вторым континентальным турниром в карьере Дерека, и на нем он провел три матча, причем всерьез подвел партнеров в полуфинале против Замбии, где был удален за две желтые карточки на 83-й минуте, что лишило сборную Ганы надежд отыграться (0:1). На КАН-2013 Боатенг провел уже пять поединков, а «черные звезды» дошли до полуфинале, в котором проиграли сборной Буркина-Фасо в серии пенальти. В матче за третье место Дерек участия не принимал, а его команда проиграла Мали со счетом 1:3. Спустя полгода после этого Боатенг покинул Украину, будучи проданным в «Фулхэм».

Браун Идейе

Getty Images/Global Images Ukraine. Браун Идейе

Летом 2011 года «Динамо» приобрело Брауна Идейе, заплатив «Сошо» 9 миллионов евро. Нигерийский форвард достаточно успешно выступал не только за киевскую команду, но и за национальную сборную Нигерии, с которой выиграл Кубок африканских наций-2013. Этот турнир стал единственным континентальным первенством в карьере Идейе, и тот провел его весьма успешно. В 6 поединках, которые Браун сыграл на КАН-2013, он отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей, отыграв к тому же полный матч в финале против сборной Буркина-Фасо (1:0). Летом 2014 года «Динамо» продало Идейе в «Вест Бромвич» за 12,6 миллионов евро, и этот трансфер стал одним из немногих, которые выдались абсолютно удачными с экономической точки зрения для киевского клуба за последние полтора десятилетия.

Дьемерси Мбокани

Getty Images/Global Images Ukraine. Дьемерси Мбокани

Конголезский центрфорвард Дьемерси Мбокани, который был на контракте в «Динамо» с 2013 по 2018 годы, стал единственным представителем от УПЛ на КАН-2015. Этот турнир был для Мбокани вторым в карьере, так как дебютировал на континентальном первенстве он в 2013-м, но тогда конголезцы завершили выступления уже после групповой стадии. На КАН-2015 ДР Конго неожиданно для многих добралась аж до полуфинала, где уступила Кот-д’Ивуару (1:3), но в матче за третье место в серии пенальти переиграла команду Экваториальной Гвинеи. Мбокани провел на турнире все 6 матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом. В 2017 году Дьемерси сыграл на своем последнем в карьере, третьем, Кубке африканских наций, но туда форвард был заявлен как игрок «Халл Сити», так как пребывал в этой английской команде в аренде из «Динамо».

Джойским Дава

Getty Images/Global Images Ukraine. Джойским Дава

На КАН-2019 клубы украинской Премьер-лиги также делегировали всего одного представителя. Им оказался центрбек «Мариуполя» Джойским Дава, который был вызван в национальную сборную Камеруна. Дебютировать за «Неукротимых львов» мощному центрбеку удалось всего за несколько месяцев до поездки на континентальное первенство и, в первую очередь, благодаря весьма неплохим выступлениям за украинскую команду. На самом турнире Дава провел лишь стартовый поединок против Гвинеи-Бисау (2:0). в котором отыграл все 90 минут. Впоследствии Джойскима усадили на скамью запасных, а Камерун сумел добраться лишь до 1/8 финала, где проиграл Нигерии (2:3).

Новатус Мироши

Арендованный «Шахтером» у бельгийского «Зюлте-Варегема» левый фулбек Новатус Мироши оказался единственным полпредом УПЛ на КАН-2023. Он включен в заявку национальной сборной Танзании, для которой нынешний турнир станет лишь третьим в истории, когда «Звезды нации» выходили в финальную стадию континентального первенства.

Шансы танзанийцев на успех на КАН-2023 рассматриваются как крайне незначительные, и большим достижением для команды станет уже выход в плей-офф турнира – из группы с Марокко, ДР Конго и Замбией.