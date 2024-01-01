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Кубок африканских наций
01 января 2024, 22:27 |
1378
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера вызван в свою сборную на матчи КАН-2023

Новатус Мироши пропустит как минимум часть зимних тренировочных сборов «горняков»

01 января 2024, 22:27 |
1378
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера вызван в свою сборную на матчи КАН-2023
shakhtar.com. Новатус Мироши

21-летний левый защитник «Шахтера» Новатус Мироши, которого «горняки» арендовали на текущий сезон у бельгийского «Зюлте-Варегема», примет участие в финальной части Кубка африканских наций-2023.

Главный тренер сборной Танзании Адель Амруш включил Мироши в финальную версию заявки своей команды для участия в турнире.

facebook.com/tfftanzania

Сегодня сборная Танзании должна была прибыть в египетский Каир, где начнет подготовку к КАН-2023, который состоится на полях Кот-д’Ивуара с 13 января по 11 февраля.

Сборная Танзании сыграет в группе F, где ее соперниками будут Марокко, ДР Конго и Замбия. В 1/8 финала турнира пройдут по две лучшие команды от каждой группы плюс четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.

Отметим, что уже 15 февраля «Шахтер» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя».

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Источник Sport.ua
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