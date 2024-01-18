Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану
Эмма не смогла пробиться в третий раунд австралийского мейджора
Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (№296 WTA) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В матче второго раунда британка уступила китаянке Ван Яфань (№94 WTA).
Australian Open. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Яфань (Китай) – 4:6, 6:4, 4:6
Радукану в третьем сете имела некоторые проблемы со здоровьем, ей измеряли давление.
Отметим, что 21-летняя Эмма еще ни разу не выходила в третий раунд Australian Open.
Ван Яфань в следующем матче сыграет против своей соотечественницы Чжэн Циньвень.
Отметим, что Ван Яфань отыгралась со счета 0:6, 1:4 в первом круге против Сораны Кырсти.
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