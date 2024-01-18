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  4. Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану
Australian Open
18 января 2024, 12:48 | Обновлено 18 января 2024, 13:18
691
0

Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану

Эмма не смогла пробиться в третий раунд австралийского мейджора

18 января 2024, 12:48 | Обновлено 18 января 2024, 13:18
691
0
Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (№296 WTA) не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго раунда британка уступила китаянке Ван Яфань (№94 WTA).

Australian Open. Второй круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Яфань (Китай) – 4:6, 6:4, 4:6

Радукану в третьем сете имела некоторые проблемы со здоровьем, ей измеряли давление.

Отметим, что 21-летняя Эмма еще ни разу не выходила в третий раунд Australian Open.

Ван Яфань в следующем матче сыграет против своей соотечественницы Чжэн Циньвень.

Отметим, что Ван Яфань отыгралась со счета 0:6, 1:4 в первом круге против Сораны Кырсти.

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Эмма Радукану Australian Open 2024 Ван Яфань
Источник Sport.ua
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