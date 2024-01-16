Кырстя проиграла матч на Australian Open со счета 6:0, 3:0

Румынская теннисистка Сорана Кырстя, которая на US Open 2023 дошла до 1/4 финала, потерпела обидное поражение на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде 27-я ракетка мира выиграла 9 стартовых геймов у Ван Яфань из Китая, после чего соперница оформила невероятный камбэк, выиграв второй и третий сет 7:5, 6:2.

Отметим, что Ван Яфань сейчас занимает 94-ю позицию в рейтинге WTA. Она всего второй раз выиграла матч в основе австралийского мейджора.

Во втором круге Australian Open Ван Яфань сыграет против британской теннисистки Эммы Радукану, которая на старте турнира одолела американку Шелби Роджерс (6:3, 6:2).