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Australian Open
17 января 2024, 15:40 | Обновлено 17 января 2024, 15:52
363
0

ВИДЕО. Потвердила статус. Как Цуренко справилась с Масаровой в Мельбурне

Украинка преодолела барьер второго круга на мейджоре в Мельбурне

17 января 2024, 15:40 | Обновлено 17 января 2024, 15:52
363
0
ВИДЕО. Потвердила статус. Как Цуренко справилась с Масаровой в Мельбурне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Она в двух сетах обыграла Ребеку Масарову из Испании (№91 WTA) – 6:3, 6:4.

Цуренко считалась фаворитом встречи, которая в итоге продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем раунде Aus Open Леся Цуренко сразится против действующей чемпионки турнира Арины Соболенко (№2 WTA).

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Леся Цуренко Ребека Масарова Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
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