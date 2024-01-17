Australian Open17 января 2024, 15:40 | Обновлено 17 января 2024, 15:52
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ВИДЕО. Потвердила статус. Как Цуренко справилась с Масаровой в Мельбурне
Украинка преодолела барьер второго круга на мейджоре в Мельбурне
17 января 2024, 15:40 | Обновлено 17 января 2024, 15:52
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Она в двух сетах обыграла Ребеку Масарову из Испании (№91 WTA) – 6:3, 6:4.
Цуренко считалась фаворитом встречи, которая в итоге продолжалась 1 час 37 минут.
В следующем раунде Aus Open Леся Цуренко сразится против действующей чемпионки турнира Арины Соболенко (№2 WTA).
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