Леся Цуренко – Ребека Масарова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка сразится против Ребеки Масаровой из Испании (№91 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Музетти – Ван Аш. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Бренды Фругвиртовой (№107 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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