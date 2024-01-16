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Australian Open
16 января 2024, 13:54 | Обновлено 16 января 2024, 14:03
183
0

Леся Цуренко – Ребека Масарова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open

16 января 2024, 13:54 | Обновлено 16 января 2024, 14:03
183
0
Леся Цуренко – Ребека Масарова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

17 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде основы украинка сразится против Ребеки Масаровой из Испании (№91 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Музетти – Ван Аш. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Бренды Фругвиртовой (№107 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Леся Цуренко смотреть онлайн Australian Open 2024 Ребека Масарова
Источник Sport.ua
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