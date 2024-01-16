Леся Цуренко – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Australian Open
17 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде основы украинка сразится против Ребеки Масаровой из Испании (№91 WTA). Поединок состоится 3-м запуском на корте №7 после матча Музетти – Ван Аш. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Бренды Фругвиртовой (№107 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
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